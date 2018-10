Stadsbussarna försämrar för sina trogna resenärer

Jag tillhör den delen av befolkningen som är beroende av kollektivtrafiken. Jag saknar körkort och därmed tillgång till bil. När jag valde att bosätta mig i Stigsgård var tillgången på kollektivtrafik och närheten till affär en av de avgörande faktorerna.

Vid den tiden trafikerades linje tre med tre turer per timme. Efter en tid utökades antalet avgångar till fyra gånger per timme vilket blev en stor kvalitetshöjning. Stigsgård trafikeras även av linje 11, men den är inget alternativ för mig. Dels är det längre till busshållplatsen, den går endast två gånger per timme samt att den går endast till centrum.

Under de senaste åren har det dock skett en kvalitetssänkning av linje tre.

Sedan en tid tillbaka trafikerar linje tre Gavlehov och delar av Sätra på vägen in till stadens centrum. Förändringen innebar att tre hållplatser längs den så kallade travrakan försvann (vattenverket, Joakims Backe och Marielund). Den nya linjesträckningen över Gavlehov/Sätra har fem hållplatser (Gavlehov, Prolympia, Estraden, Skåräng, Blåsåsen), alltså en utökning med två.

Treans hållplats Forsbyvägen har dragits in, förklaringen jag fick var brister i trafiksäkerheten. Hållplatsen byggdes om för några år sedan för att bli just detta, trafiksäker. Hållplatsen Forsbyvägen användes bland annat av de som ska till affären, Coop Triangeln, flertalet av dem har jag noterat är äldre. Att hänvisa dem till hållplats Nybyggarvägen är att hänvisa dem till att ta en promenad på 200 meter i en lång uppförsbacke bärandes/dragandes på de varor de inhandlat.

Med vetskapen om att hållplats Forsbyvägen skulle dras in ställer jag mig funderande till varför man inte i samband med ombyggnationen av hållplats Nybyggarvägen till trafiksäker, flyttade den cirka 100 meter närmare den nu nedlagda busshållplatsen. Utrymmet finns enligt mitt menande. De boende i Hille har i och med detta inte tillgång till en livsmedelsaffär med närhet till kollektivtrafik.

I samband med att Prolympia öppnade sin nybyggda skola på Gavlehov byggdes en busshållplats i direkt anslutning till skolan. Jag kan inte förstå varför den då redan existerande busshållplatsen Gavlehov skulle täcka skolans behov och trafiksäkerhet. Det är kortare avstånd mellan de två hållplatserna Gavlehov och Prolympia än vad många har till en busshållplats.

Den här förändringen av treans sträckning har förlängt restiden med upp till 20-25 minuter. När en bussresa från något av stadens bostadsområden till centrum tenderar ta 30-40 minuter blir inte kollektivtrafiken ett alternativ. Det enda positiva med omdragningen är hållplats Blåsåsen, den ligger inte så långt ifrån sjukhuset och sjukhuset är som bekant även en stor arbetsplats.

För en tid sedan såg jag att X-trafik hade ett gratiserbjudande som riktade sig till dem som skulle kunna åka kollektivt till arbetet i stället för med den egna bilen. Själv funderar jag på hur vi ska få de unga vuxna som i dag åker på fullastade bussar till och från gymnasieskolan att fortsättningsvis välja bussen som färdmedel när de får tillgång till körkort och bil.

Eftersom jag frekvent reser med kollektivtrafiken har jag noterar att det i huvudsak är kvinnor, barn och ungdomar som använder den. Nu känns det som att man i jakten på nya resenärer försämrar för sina redan trogna kunder och som i stor utsträckning inte har något alternativ.

Anéa Elfving