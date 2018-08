Svar: Centern buntar ihop nazister och värdekonservativa

Centerpartiet 18 augusti: Pride | Centerpartiet: Vilken väg väljer du?

Ur en debattartikel den 18 aug i GD och AB, undertecknad av bland annat Centerns Magnus Svensson och Ann-Helen Persson, skriven med anledning av den lokala prideparaden hämtas följande citat: "Fortfarande finns det nazister, islamister och värdekonservativa som vill mota och hota människor in i tystnad och skam på grund av deras sexuella läggning eller hur de själva identifierar sig och eller uttrycker sig."

På Wikipedia finns följande att läsa angående begreppet värdekonservatism "Exempel på värden som en värdekonservativ vill bevara och/eller förstärka kan vara kärnfamiljen eller annan typ av familj som grund för samhällsbildningen, traditioner inom utbildning och skolväsende, upprätthållet människovärde för foster och gamla samt motstånd mot industriell pornografi."

Jag ser mig själv som värdekonservativ och trots detta har jag utan problem lagt min röst på Centern, men när nu mina lokala politiker väljer att bunta ihop mig med några av historiens värsta mördare känns beslutet att jag har röstat på Centern för sista gången skrattretande enkelt. Jag har många exempel på människor som betecknar sig som just värdekonservativa som har lagt ner hela sin själ på att hjälpa flyktingar och ensamkommande under de senaste åren. Att Centern väljer att se dessa i samma sammanhang som nazister och islamister är inte annat än ytterst smaklöst och ett hån mot oss som betecknar oss som just värdekonservativa.Fd Centerväljare

Vår debattartikel om Prideparaden i Gävle och där vi i samma stycke skriver om våldsbejakande extremister och värdekonservativa är en mycket olycklig formulering som jag djupt beklagar.

I eftertänksamhetens kranka blekhet kan jag inse att det inte är långsökt att uppleva det som smaklöst.

Vi inom Centerpartiet ser inte några likheter med några av historiens värsta förbrytare och er som är värdekonservativa.

Centerpartiet står tydligt upp för de demokratiska värdena och för ett samhälle där alla människor har friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker är inget som skall begränsa oss.

Jag hoppas vi tillsammans kan fortsätta vårt arbete för ett inkluderande samhälle där vi bryr oss om och stöttar varandra.

Magnus Svensson (C)

Ordförande Centerpartiet i Gävleborg

