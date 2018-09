Svar om Åkessons uttalande i SVT:s partiledardebatt

"What world needs now is love. A lot of love" 12 september: Grovt uttalande i SVT:s partiledardebatt av Åkesson

Vad var det Jimmie Åkesson egentligen sa? Fick han överhuvudtaget chans att tala till punkt innan Annie hämtade geväret?

Vad han menade var att de som kommit hit måste få hjälp att lära sig språket med mera, så att de kan få jobb.

Du underskattar Åkessons intelligens. Tror du verkligen på fullt allvar att han skulle säga det du menar att han sa i en sådan debatt, där så mycket står på spel?

Landa i verkligheten! Den har flumvänstern alltid haft svårt att hantera.

Larz Gustafsson

Gävle, icke-sverigedemokrat

LÄS fler insändare här:

► Hur naiv får en politiker vara?

► Integration av människor från andra länder på landsbygden behövs: "helt otroligt potential"