Svar om Åkessons uttalande (SD): "Man måste få förutsättning att passa in i Sverige"

"What world needs now is love. A lot of love" 11 septemeber: Grovt uttalande i SVT:s partiledardebatt av Åkesson

Ska man citera någon är det brukligt att ta med hela citatet, att välja ut en liten del ur sitt sammanhang och sedan argumentera mot den delen är inte varken snyggt eller givande.

Vad Jimmie Åkesson (SD) sade i debatten angående varför det är svårare för invandrare att få arbete i Sverige var:

”Jo, det är för att de inte är svenskar. De är, de passar inte in i Sverige. Det är klart, att då är det svårt att få jobb. Det är klart, att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap.”

Sverigedemokraterna har länge påtalat de stora integrationsproblemen, något de flesta är överens om idag. Men debatten begränsas ofta till just jobb. SD menar att vi måste höja blicken i integrationsdebatten, jobb är viktigt men under flera år av samma ”käbbel” så kan vi idag konstatera att det händer ingenting. Vi står och stampar på samma ställe med samma problem som bara växer och växer.

Vi står och stampar på samma ställe med samma problem som bara växer och växer.

Många av de nytillkomna i Sverige kommer inte in i vårt samhälle just för att de inte är svenskar, de talar inte svenska och delar inte våra värderingar. De hamnar i utanförskapssamhällen, parallella med det svenska.

Betyder detta att de inte är välkomna att bli svenskar? Absolut inte, men som Åkesson poängterade måste vi ge dessa människor förutsättningar till att bli svenskar.

Vi måste våga föra en ärlig och öppen dialog om detta, för att få bukt med Sveriges växande integrationsproblem.

Richard Carlsson (SD)

Kommunalråd i opposition

