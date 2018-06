Svar om SD: En midsommarnattsmardröm

Svar till En kurd 17 juni: Jag funderar på att rösta på SD

Nog märks det att valpropagandan börjar dyka upp. Av någon anledning är det alltid folk som är antingen "före detta S numer SD" alternativt "funderar starkt på att för första gången rösta SD" eller alltid gångbara " Nu har vi pensionärer fått nog, det blir SD framöver" och "Absolut inte SD:are, men fått nog nu".

Senaste panginlägget från En kurd beskriver närmast upploppsartade scener där pensionärer skriker, vrålar och tävlar i väntrummet om vem som mest högljutt kan förolämpa och förnedra personalen på berörd hälsocentral.

Har själv på grund av kronisk sjukdom veckovisa besök på hälsocentral i ett område med många invandrare i både besökskrets och personalstyrka, men har aldrig någonsin sett eller hört på maken till scener som En kurd berättar om. Dylika upploppsscener måste väl det ändå rapporterats om.

Den hälsocentral du haft dessa mardrömmar om kan väl ändå inte fortfarande vara i driftskick.

Vilken otur för En kurd att det endast verkar finnas en och densamma läkare på din hälsocentral, samt att du efter timmar tillbringade i väntrummet under två dagar dessutom endast lyckas träffa på samma ohyfsade gubbar, och samma förmodat felordinerande hästhandlare till läkare under all denna tid.

Den hälsocentral du haft dessa mardrömmar om kan väl ändå inte fortfarande vara i driftskick. Du måste varit alldeles kallsvettig efter att du vaknade upp.

Upploppsöverlevande hälsocentralsbesökare

