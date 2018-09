”The botten is nådd”, S!

Rubriken hämtad från Timbuktus låt, men i fallet med S borde det också kunna stå ”The mitten is nådd”. Löfven har fortsatt Göran Perssons vandring högerut på skalan. Löfven prickade ju in S ett tuppfjät in till vänster från mitten. Han tror att flört med mittenpartierna är vägen framåt, när alla opinionsundersökningar visar på S kräftgång.

Suhonen, Greider och några ledarsidor är allt som återstår av vänstersocialdemokrati, ledningen vill ju helst samarbeta högerut. Inte ens den mycket uppenbara snedfördelningen av inkomster och förmögenheter i Sverige har förmått ledningen att föra något som liknar klasskamp. Vad har S för mål med samhället? SD pratar gärna om hur bra det var förr (efter S kamp i 40 år) och lockar över S-väljare som av någon outgrundlig anledning tror att invandrarfientlighet och borgerliga värderingar nu är lösningen på allt. Och hur känner sig gamla gråsossar i detta urlakade f.d. socialistiska parti som så länge kämpade för arbetarnas rättigheter? I ärlighetens namn, är det inte dags att skrota de röda flaggorna, förstamajtalen och ”Upp till kamp...”? Annars liknar det falsk marknadsföring.

Till och med borgerliga tidningar fram för klassaspekten mer än av S vågar göra. Det är synd när vi nu har en arbetare som statsminister, att han inte vågar/vill ta klasskampen när det är som viktigast. Margot Wallström ska ha cred för sin hållning, men är nog bakbunden av Löfven och Hultqvists gullade med USA och Nato, affärerna främst i alla lägen.

Oäll

