Till våra politiker: "Förvalta våra skattepengar väl"

Svenska folket har gjort det, men när skall de politiska partierna inse att det föråldrade maktsystem skadar mer än det gör nytta. I vår moderna värld accepteras inte att de politiska företrädarna fattar beslut över huvudet på invånarna. Så har skett i alldeles för många fall under de senaste tjugo åren.

Socialdemokraternas kräftgång har rubbat det som skulle vara idiotsäkert för det politiska etablissemanget. Men så skapades den borgerliga alliansen och ställde det mesta på huvudet. Man kan säga att Socialdemokraterna fick de två partier som blev över, men en majoritet av väljarna inte vill ha i en regering. Antagligen medvetna om det valdes MP som partner i regeringen, vilket visat sig ha drabbat inte minst de svaga i samhället och det är orättvisorna som gett SD luft under vingarna.

Med ett allt starkare SD har de borgerliga partierna C, L och KD nu tydligen fått kalla fötter, de litar inte på Kristersson och det med all rätt. Det finns många uttalanden av Kristersson som väcker oro inte minst hos de sämst ställda. En partiledare som fortfarande tror att trygghetsförsäkringarna är bidrag och inte någonting det betalas in till för att ha ett skydd, vittnar om en enorm skrämmande okunskap.

Kan det fungera med en samlingsregering där de små borgerliga partierna ingår? Om Socialdemokraterna fortfarande är största parti efter valet, kommer Löfven i så fall ha nytta av sina erfarenheter av förhandlingar. En regeringssammansättning där alla de gamla partierna har lika stor press på sig, kan vara en fördel för invånarna om alla ruckar på sina ideologier och ser till invånarnas bästa.

Vi har redan varnats om att festen snart är över och det väntar kärvare tider. Att det kommer snabbare än beräknat beror på att ingen politiker lyssnat på många ekonomers varningar om att ju fler fattiga desto snabbare går det utför. Vårt lands stora problem är att dollarmiljonärer ökat i antal, ingen har brytt sig om att oändligt många fler blivit fattiga. Det är en skam för ett land när många blivit fattiga genom ålder, sjukdom eller handikapp och det är inom de grupperna missnöjet växt och kommer att påverka valet i höst.

Förhoppningsvis kommer våra så kallade förtroendevalda att äntligen inse vad deras uppdrag innebär, att på bästa sätt förvalta invånarnas skattepengar. Höghastighetsbana för tåg kan bara ses som att skapa ett monument, det är inte någonting svenska folket i gemen har någon nytta av. Våra makthavande politiker måste drar ner på ambitionen att vårt land skall ligga i framkant inom områden som inte gynnar svenska folket, vårt land skall däremot vara bäst på att ta hand om invånarna. Svårare än så är det inte att skapa en harmoniskt rättvist land.

Sven-Erik Hemlin

