Tvinga mig inte läsa e-tidningen för att få korsorden!

Är det tänkt att vi som inte vill läsa tidningen på nätet inte skall få ta del av korsorden? Vi sitter gärna och löser korsord men utan dator, surfplatta eller telefon. Vi betalar dyrt för en tjänst vi inte använder men som är påtvingade oss, en e-tidning.

Lena

SVAR DIREKT:

Hej!

Den här kryssbilagan är en extrabilaga via e-tidningen. Som prenumerant på vår papperstidning kostar det dig inget extra att logga in och ta del av bilagan via arbetarbladet.se eller vår app.

Behöver du hjälp kan du läsa mer på arbetarbladet.se/kundservice eller kontakta oss på 010-709 79 00

Med vänliga hälsningar

Jacob Hilding

Tf chefredaktör och ansvarig utgivare för Arbetarbladet