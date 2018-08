Varför motarbetar Gävle kommun farthinder?

Vi bor på en förortsgata i Gävle där biltrafiken med åren ökat till en nivå där det inte längre känns säkert att gå och cykla. Därför ansökte vi i höstas om farthinder, som enligt kommunens riktlinjer får placeras ut 15/5-1/10 efter att tillstånd erhållits.

I mitten av februari ringde vi för att fråga hur det låg till med ärendet och handläggaren sa att då att allt var under kontroll.

När vi i mitten på april inte hört något och förgäves försökt få telefonkontakt med handläggaren mejlade vi den 24/4. Den 16/5 fick vi svar där handläggaren skrev att handläggningen inte påbörjats men att de hoppades (!) hinna före semestrarna.

20/6 hade vi fortfarande inte hört något, så det handläggs inte förrän efter sommaren. Däremot har några granngator tydligen fått beslut då de placerat ut hinder. Detta medför ytterligare trafik på vår gata.

Nu kanske en del bilister jublar över att kommunen motarbetar fartbegränsande åtgärder i bostadsområden. Men tänk ett steg längre.

Vår fråga till kommunen är hur de kan ha en så godtycklig myndighetsutövning där turen styr om man får en vinstlott i handläggningslotteriet? Borde det inte vara en självklarhet att alla beslut ska finnas den 15/5? Och är det inte så att ni bryter mot Förvaltningslagens krav på handläggning av ärenden

Nu kanske en del bilister jublar över att kommunen motarbetar fartbegränsande åtgärder i bostadsområden. Men tänk ett steg längre. Nonchalansen gentemot invånarna kanske återkommer oberoende av ärende? Och gäller det även mot företag är det nog ingen slump att Gävle har bland landets sämsta företagsklimat.

Förortsbo

SVAR:

Tyvärr är arbetsbelastningen hög just nu och därför är just handläggningstiderna längre än vanligt. Förhoppningen är att vi ska kunna svara och komma med beslut tidigt, tyvärr är det inte möjligt just nu. Har du frågor kan du kontakta vår kundtjänst på 026-178000.

Gävle Kommun

Samhällsbyggnad Gävle

LÄS fler insändare här:

► Uppmaning till Sandvikens kommun: Sälj inte 4H-gården i Järbo!

► Kollegan beter sig illa – men jag flyttas på Vallongården