2030 ska 100 arbetande försörja 94 pensionärer och barn i Gävleborg

Sverige är inte en enhet. Olika regioner i landet har olika förutsättningarna beroende på geografiska avstånd och befolkningssammansättning. I Gävleborg är utbildningsnivån låg och arbetslösheten hög. I Uppsala, bara några mil bort från Gävleborgs residensstad Gävle, är förhållandena de omvända. Där är utbildningsnivån hög och arbetslösheten låg. På bara några mil är skillnaderna ifråga om strukturer så stora att de två länen lika gärna hade kunnat vara två olika länder.

För att Sverige ska hålla ihop har vi ett utjämningssystem där delar av de kommunala och regionala skatteintäkterna omfördelas över landet. I grunden handlar det om att vi i hela Sverige skall kunna få en acceptabel nivå på vår samhällsservice. Det betyder också att utjämningssystemet är extremt viktigt för att Sverige ska hålla ihop som land trots de enorma skillnader som finns ifråga om förutsättningar mellan exempelvis en kommun som Hofors och en som Solna.

Utjämningssystemet kommer, om utredningen som presenterades under måndagen blir verklighet, få ett starkare fokus på socioekonomiska faktorer framöver. Bland annat föreslår utredaren att utjämning på socioekonomisk grund ska införas i förskolan. Dessutom föreslås kompensation för skillnader i utbildningsnivå på området hälso- och sjukvård. Det är ett viktigt steg framåt då vi idag vet att utbildningsnivå är direkt avgörande för vår hälsa. I Stockholm var skillnaden 2015 i förväntad livslängd mellan en högutbildad i Danderyd och en lågutbildad i Vårby gård hela 18 år.

Region Gävleborg kommer ifråga om det regionala utjämningssystemet bli en av vinnarna, vilket dock beror på att Gävleborg ifråga om en rad faktorer är en av landets svagaste regioner. Befolkningens låga utbildningsnivå och en hög andel äldre är två av faktorerna, där en hög andel äldre bland annat innebär en vård- och omsorgskrävande befolkning och därmed också höga kostnader. Den allt äldre befolkningen innebär också att den så kallade försörjningskvoten, det vill säga hur många människor som behöver försörjning i förhållande till hur många som arbetar stiger i Gävleborg från att idag ligga på redan höga 84 per 100 arbetande till att bli hela 94 per 100 arbetande de kommande årtiondena. Det kan jämföras med rikets försörjningskvot som idag är 75 och beräknas bli 84 under samma period som Gävleborgs försörjningskvot stiger till 94.

Utjämningssystemet i Sverige är när man tittar på siffror som Gävleborgs en nödvändighet. Omfördelas inte resurserna mellan landets kommuner och regioner har trots allt ett län som Gävleborg mycket små framtida förutsättningar att klara av sitt åtagande gentemot medborgarna. Samtidigt som andra kan fortsätta ge sina medborgare en god service.