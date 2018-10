2035 är malmen i Kiruna slut, LKAB överlever kanske inte, och Stockholmsmedia struntar i det

Nyheten om malmkroppen i Kiruna som släpptes av LKAB under fredagen är enorm. Efter 2035 kan gruvbrytningen i Kiruna vara över. Malmkroppen som lett till att staden ska flyttas har visat sig mindre än man från början trott och mer svårbruten, vilket kan komma att innebära att någon ny huvudnivå inte byggs i gruvan för fortsatt brytning. Vad det i så fall skulle innebära är att gruvan i Kiruna mycket möjligt kan komma att läggas ner.

Det här inte en en lokalnyhet. Riksmedias ointresse för LKABs besked under fredagen är inget annat än ett journalistiskt haveri.

Kiruna stad och omvandlingen kommer naturligtvis påverkas. Under fredagens presskonferens talade LKABs representanter under presskonferensen om att man under morgonens möte med kommunen tryckt på att stadsomvandlingen måste bli "kostnadseffektiv", vilket är svårt att tolka på annat sätt än att Kirunaborna kommer gå en osäker framtid till mötes ifråga om flytten av staden.

Mer än något annat är beskedet från LKAB dock en fråga om statens ekonomi eftersom LKAB är statligt helägt. Bara under 2018 års andra kvartal var rörelseresultatet 2,47 miljarder kronor vilket innebär enorma intäkter till dig och mig och den samhällsservice vi använder oss av oavsett var i landet vi bor.

Det här hade man lätt kunnat tro skulle bli en stor nyhet i svenska medier under fredagen. Vad det i praktiken är besked om är att LKAB kan komma att lägga ner verksamheten redan 2035.

Det blev det inte.

Hos SVT toppade man sin sajt med en nyhet om vilka som kommer leda årets Melodifestival. SVTs redaktion i Norrbotten gjorde ett bra arbete med sin liverapportering, men vad hjälper det när Stockholm tycker det är viktigare att toppa sajten med Melodifestivalen. DN hade i sin tur inte mer än en TT-artikel om det hela som var klipp och klistra-journalistik från LKABs pressmeddelande. Ekot hade över huvud taget inte nyheten på sin sida fredag eftermiddag mer än i form av en länk till P4 Norrbotten som rapporterat om det hela. Däremot toppade man sin sajt med att någon kanske, eventuellt sett en ubåt i Stockholms skärgård. Onekligen en nyhet på mer bekvämt avstånd från redaktionen i radiohuset.

Detta agerande kan inte tolkas som något annat än ett utfall av ren okunskap och aktualiserar än en gång den totala mediala Stockholmsfixeringen. Att ett bolag som LKAB lämnar besked om att gruvbrytningen kan vara över 2035 med alla de konsekvenser detta kommer innebära för statens ekonomi och Kirunabornas framtid borde vara en huvudnyhet.

Den som inte förstår det borde inte arbeta som journalist.