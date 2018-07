Därför blir inte bostadsfrågan en valfråga

"Jag vill inte bo själv i huset och jag vill ha någon att prata med."

Så sammanfattar Mona Fängström i Hofors varför hon tog initiativ till att göra om sitt hus till kollektivet Stålblomman.

Mona Fängström är del i en ny rörelse i Sverige, som dock egentligen är nygammal, detta med att bo i kollektiv. På orter med bostadsbrist och höga bostadspriser har sammanboendet med andra än familj blivit allt vanligare över tid. Men skälen till varför vi idag bor med andra, eller hyr ut delar av våra bostäder till andra, handlar om allt ifrån ekonomi till att det faktiskt är ganska trevligt att bo tillsammans med andra istället för ensam.

Boendeformen i sig är få svenskar är obekanta med. Den har alltid funnits i Sverige i någon form. Studentkorridorerna med ett eget rum och gemensamt kök och kanske mindre sällskapsrum och äldreboenden är exempel på samboende som många svenskar i modern tid är bekanta med och har någon form av upplevelse av.

Det är den ena ändan av bostadsspektrat, att ha bostadsyta man vill dela med andra.

I den andra hittar vi trångboddhet.

Trångboddhet präglade länge Sverige under vår utvecklingsfas. Idag förekommer den igen. Norm 2 från 1967 säger att vi är trångbodda om vi bor fler än två personer per sovrum i en bostad. Trångboddhetens negativa konsekvenser är dokumenterade, men i ett Sverige där byggandet av bostäder är för litet i förhållande till behoven som finns, har många inte några andra alternativ än att dela sin bostad med andra för att få tak över huvudet. Enligt Boverket behöver vi i Sverige bygga 90 000 bostäder varje år de kommande två åren och efter det runt 50 000 bostäder per år fram till 2025. Men i Sverige minskar antalet påbörjade bostäder just nu. 2017 påbörjades runt 70 000 bostäder i Sverige, men enligt Boverkets nya prognos kommer den siffran under innevarande år och 2019 istället vara 56 000. Vilket främst har att göra med att vad som byggts är nyproducerade bostadsrätter i större städer, som människor inte längre är villiga att skriva upp sig på.

Och det hela handlar inte framför allt om ett fenomen som rör inrikes födda, även ifråga om trångboddheten är det utrikes födda, det vill säga det med en ännu svag förankring i Sverige, med allt vad det innebär ifråga om samhällskontakt som hjälper dig vid bostadsletandet och finnande, som främst är drabbade.

Bland inrikes födda var 2016 bara två av 100 trångbodda enligt SCBs statistik. Den siffran har dessutom varit i det närmsta konstant sedan 1980-talet. I Sverige är däremot mer än var femte person född utanför Sverige trångbodd enligt svensk standard.

Givet att det byggs för lite i förhållande till behov i Sverige idag borde bostadsfrågan vara en större politisk fråga än vad den de facto är. Men problemen är störst i storstäderna och situationen ser olika ut över landet. Statistiken visar oss också att trångboddhet framför allt är en fråga som berör de i Sverige födda utanför EU. Bland de över 60 existerar dessutom i princip inte trångboddhet, där är problemen till och med ibland det omvända.

Allt detta sammantaget betyder att bostadsfrågan för väldigt många svenskar inte är ett så trängande problem att det handlar om en fråga av digniteten viktig valfråga.

Det visar också opinionsundersökningar där bostadsfrågan bland väljarna anses vara en av de minst viktiga valfrågorna.

Det betyder dock inte att detta med att bygga bort bostadsbrist och trångboddhet inte är ett viktigt politiskt projekt.

