Den bruna högern vill ge rasister makt

I talarstolen i kammaren stod såväl Anders Ygeman från Socialdemokraterna som Mia Sydow Mölleby från Vänsterpartiet inför statsministeromröstning och talade om att det hela handlar om enkel matematik.

Vilket det också gör.

Oavsett vad allianspartierna hävdar är deras enda möjlighet till makt att räkna in Sverigedemokraterna i alliansen.

Svensk politik lämnar mycket i övrigt att önska just nu. Moderaterna och alliansen har blottlagt ett direkt antidemokratiskt förhållningssätt till regeringsmakten. Trots att man är mindre än det rödgröna blocket anser man sig vara de som skall bilda regering. Det är dock omöjligt utan att förhandla med Sverigedemokraterna. Inom Moderaterna finns starka röster för att man ska göra just detta. Men det hela kompliceras av att Liberalerna och Centern gjort stor politisk poäng av sitt motstånd mot Sverigedemokraterna och under de senaste dagarna därför också börjat talat om att man vill ha en garanti från Socialdemokraterna som innebär att alliansens budget går igenom. Vilket naturligtvis inte kan ske i ett läge där alliansen är mindre än de rödgröna.

En alliansregering kan bara tillkomma till priset av att alliansen ger Sverigedemokraterna politiskt inflytande. Jimmie Åkesson upprepade detta även under tisdagen. Sverigedemokraterna kommer inte stödja någon regering som inte ger dem inflytande. Vidare har Sverigedemokraterna varit tydliga med att man inte ser Centern och Liberalerna som möjliga samarbetspartners. Det betyder att Sverigedemokraterna vill splittra alliansen och se Moderaterna och Kristdemokraterna bilda regering med Sverigedemokraternas, Liberalernas och Centerns stöd.

Positionerna är låsta. Att tro att Socialdemokraterna skulle stötta en alliansregering, vilket tycks vara alliansens förhoppning, är naturligtvis inget annat än en utopi. Det enda som räddade Socialdemokraterna från total kollaps i valet var att man mot slutet av valrörelsen började tala om välfärden. Och en robust välfärd är en matematisk omöjlighet med de låga skattenivåer de borgerliga partierna vill se.

Den som röstade på Socialdemokraterna gjorde det vidare inte för att det skulle bli en borgerlig regering i ett läge där Socialdemokraterna är största parti i det största blocket och Stefan Löfven därmed är den enda rimliga statsministern.

Det finns inget stöd i valresultatet för att bilda en borgerlig regering. Trots det röstade 204 ledamöter i kammaren nej vid voteringen om förtroendet för statsministern. Vilket innebär att Sverige nu får en övergångsregering ledd av Stefan Löfven.

Centern och Liberalerna har ett val att göra. Liera sig med de rödgröna, eller Sverigedemokraterna.

Det borde inte vara ett svårt val för något demokratiskt parti.