En feg Socialdemokrati vinner inga val

Bankerna skall betala mer i skatt, och de med inkomster över 10 miljoner också. För att landets pensionärer skall kunna få lite mer.

Så löd beskedet från Socialdemokraterna från Magdalena Andersson under torsdagen. Det är såklart både bra och rimlig politik, men det är inte politik som vinner några val.

De som tjänar över 10 miljoner per år i Sverige är runt 3400 personer. I genomsnitt betalar de 28 procent i skatt på sina inkomster. Men någon klasspolitik skall uppenbarligen inte bedrivas på området, istället låter Andersson meddela att Socialdemokraterna är öppna för en diskussion om hur beskattningen ska utformas. Vilket får tolkas som att Socialdemokraterna lagt sitt förslag utan att egentligen ha en tydlig bild av hur beskattningen egentligen bör utformas. Dessutom tillägger Andersson att Socialdemokraterna ju inte vill se vare sig någon förmögenhetsskatt, ny fastighetsskatt eller arvs- och gåvoskatt. Vad som ska beskattas är de löpande kapitalinkomsterna. På beskattning av de 3400 som tjänar över 10 miljoner per år räknar Socialdemokraterna dra in blygsamma 1 miljard kronor. Och ungefär där dör också den eventuella entusiasm för idén om att beskatta de 3 400 extremhöginkomsttagarna i Sverige som någon eventuellt lyckats upparbeta. Det är trots allt så lite pengar i statsbudgetsammanhang att det är frågan om det över huvud taget är värt krånglet för att få in pengarna.

Och vad gäller bankerna och bankskatt har Socialdemokraterna redan viftat så många gånger med förslaget att väldigt många slutat lyssna. Dessutom är beskattning av banker som tjänar enorma pengar på svenska bostadsägare något vi faktiskt bör kunna förvänta oss att Socialdemokraterna ägnar sig åt, vilket sammantaget innebär låg sprängkraft i frågan om ytterligare beskattning av bankerna.

De två förslag Socialdemokraterna presenterade under torsdagen blir därför mer än något annat förslag som istället illustrerar Socialdemokraternas grundläggande problem. Istället för att lägga fram förslag om rejäla reformer och staka ut en riktning för Sverige och välfärden, nöjer sig Socialdemokraterna med att presentera förslag som knappast genererar mer än en axelryckning bland väljarna, om ens det.

Att många väljare är uppgivna och Socialdemokraterna förlorat opinionsstöd till "vet ej" är knappast konstigt. För trots att det i dag är den 24 augusti har Socialdemokraterna inte lyckats leverera ett övertygande besked till väljarna om varför man ska rösta på Socialdemokraterna.

Den som inte vill stöta sig med någon blir heller inte älskad av någon. Att Socialdemokraterna inte vill stöta sig med den ganska breda grupp svenskar som idag har det bra är uppenbart. Men en socialdemokrati som vill ha ett existensberättigande i svensk politik måste våga ta strid för både välfärd och fördelningspolitik. Två företeelser som det dessutom alltjämt finns ett starkt stöd för bland svenskarna.

Men tyvärr är rädslan för att stöta sig med väljare fortsatt större inom partiet, än viljan att reformer Sverige.

Det är olyckligt, eftersom väldigt många svenskar behöver en socialdemokrati som har större politiska ambitioner än att beskatta 3400 svenskar något ytterligare för att få in en miljard kronor.