HBTQ-personer har ett särskilt skyddsbehov

Nazisternas medverkan i årets Almedalsvecka resulterade i bland annat misshandel med hatbrottsmotiv, skadegörelse och hets mot folkgrupp. Under årets Almedalsvecka var hbtq-personer särskilt utsatta.

I en debattartikel i SvD menade RFSL Ungdom att nazisternas närvaro innebar att polisen misslyckades med att skydda deras demokratiska rättigheter. RFSL Stockholm valde därefter att tilldela priset den rosa tisteln till polismyndigheten.

Den rosa tisteln är ett pris som delas ut till personer eller organisationer som motarbetar hbtq-personer och deras rättigheter.

RFSL har i flera års tid medverkat i Almedalsveckan, de har främst varit i en lokal på Södertorg. Södertorg är en lite mer avlägsen plats i Visby. I år valde nazistiska motståndsrörelsen att ha sin demonstration och sitt bokbord på just detta torg som fram till i år har varit hbtq-personers tillhåll. Att NMR valde just Södertorg är ingen slump utan snarare en markering mot hbtq-personer. RFSL menar själva att NMR valt just den platsen för att förfölja och trakassera hbtq-personer.

Polismyndigheten tilldelades den rosa tisteln eftersom de gav NMR tillstånd att demonstrera och hålla bokbord på Södertorg.

RFSL menar att polisen vid upprepade tillfällen har, med hjälp av ordningslagen, flyttat på demonstrationer som anordnats av demokratiska krafter, till exempel ändrades tiden för mångfaldsparaden förra året på uppmaning av polisen. Vidare fick ett antirasistiskt nätverk flytta på sig när NMR hade fått tillstånd att vara på en plats i centrala Ludvika.

Varför tilläts NMR att ha demonstrationer och bokbord på Södertorg? Anses inte hbtq-personer vara utsatta av nazister?

Att polisen gav NMR tillstånd innebar stora konsekvenser för RFSL, RFSL ungdom kunde inte ens delta utan ställde in sin medverkan på grund av rädsla för nazisterna.

För NMR är det ett ideologiskt motiverat handlande att ge sig på hbtq-personer. Hbtq-personer är måltavlor för nazisterna och detta borde ha tagits i beräknande när tillståndet gavs. NMR kartlägger hbtq-rörelsen och brukar bland annat dyka upp på deras aktiviteter.

När RFSL överklagade beslutet om NMR:s närvaro till förvaltningsrätten i Stockholm så gick de på polisens linje och avslog överklagan med argumenten att de "inte är en part i målet" och att de "inte har ett särskilt skyddsbehov". Hur förvaltningsrätten kunde avslå RFSL:s överklagan, med hänvisning till att de ”inte har ett särskilt skyddsbehov” är en gåta och visar på behovet av mer kunskap om hbtq-personers utsatthet och att deras situation behöver tas på större allvar.