Jimmie Åkesson räknar med att alliansens makthunger ska ge honom inflytande

Redan på valnatten drog poserandet igång. Jimmie Åkesson utmanade Ulf Kristersson genom att gasta om att det nu var upp till Ulf Kristersson att bestämma vilken regering Sverige ska ha under de kommande åren. Ulf Kristersson låtsades vara valvinnare, trots att alla läs och räknekunniga svenskar kunde se att han och Moderaterna var valets förlorare. Från valvakans scen nästan vrålade Kristersson ut att Stefan Löfven och hans regering borde avgå. Stefan Löfven däremot, han brummade på i samma sansade ton som vanligt, radade upp de utmaningar vi i Sverige nu står inför, dödförklarade blockpolitiken och förkunnade att han visst inte skulle avgå. Värdigt, till skillnad från Ulf Kristerssons koleriska utbrott och direkt antidemokratiska besked om att Moderaterna ska sitta vid makten, oavsett valresultat.

Under de dagar som gått sedan valet har ett sorts politiskt dödsdans rullats ut från Socialdemokraternas och alliansens sida. Socialdemokraterna bjöd in Centern och Liberalerna till samtal, som nobbade inbjudan. Allianspartierna bjöd sedan in Stefan Löfven och Socialdemokraterna till samtal, som nobbade inbjudan. Den senare inbjudan var dock, till skillnad från Socialdemokraternas, främst regisserad för att sätta press på motparten och inför väljarna få Socialdemokraterna att framstå som dogmatisk och tjurskallig.

Men någon kommer tvingas ge med sig förr eller senare och det är Centern och Liberalerna. I alla fall om lösningen ska bli blocköverskridande, såvida inte en överenskommelse sluts igen i likhet med decemberöverenskommelsen som möjliggör minoritetsregering.

Centern och Liberalerna kommer få en svekdebatt på halsen om man till sist väljare att sitta i regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet eller på annat sätt tillmötesgå dem. Centern och Liberalerna förlorar dock mer på att svika löftet till väljarna om att inte bilda alliansregering med Sverigedemokraternas aktiva stöd. Vilket är det enda sättet för alliansen att bilda regering som det ser ut, givet Jimmie Åkessons besked om att han inte tänker släppa fram någon regering som inte är beredd att samtala med honom.

Allianspartiernas inbjudan till Stefan Löfven och Socialdemokraterna är bara ett tramsigt taktiskt utspel för att kunna peka på att Löfven minsann inte är samarbetsvillig. Att Socialdemokraterna skulle agera röstboskap åt allianspartierna är naturligtvis uteslutet. Det vet också allianspartierna. Socialdemokraterna är riksdagens största parti i riksdagens största block. Och även om vi bortser från detta skulle Socialdemokraterna en gång för alla utplånades i opinionen om man valde att rösta fram allianspolitiken, eftersom det skulle innebära att bland annat acceptera skattesänkningar som omöjliggör en robust välfärd. Det sveket skulle Socialdemokraterna inte kunna återhämta sig ifrån i opinionen. Vad som ökade Socialdemokraternas väljarstöd under slutet av valrörelsen var trots allt att man i elfte timmen gjorde en omfokusering från en auktoritär agenda till att nästan uteslutande tala om välfärden.

Positionerna i svensk politik är onekligen låsta i nuläget. Att alliansen vill hålla fast vid en blockpolitik som väldigt uppenbart har nått vägs ände på grund av Sveriges röster på rasistiska Sverigedemokraterna är obegripligt. Alliansen formades då Sverigedemokraterna fortfarande inte fått några platser i riksdagen. Den tjänade ett syfte då. Men sedan dess har den politiska spelplanen ritats om i grunden.

Att alliansen är beredd att hålla fast vid varandra trots det förändrade politiska landskapet visar tyvärr att makten, snarare än Sveriges bästa, är viktigare än allt annat för de borgerliga partierna.

Det är en farlig inställning i en tid då ett rasistiskt parti står redo att påbörja arbetet för ett auktoritärt styre av Sverige. Ett arbetet i vilket alliansen är en viktig beståndsdel, eftersom Jimmie Åkesson redan meddelat att hans stöd kommer kräva att alliansen tillmötesgår Sverigedemokraternas krav.

Och uppenbart är att Åkesson räknar med att allianspartiernas fåfänga längtan efter regeringsmakten är vad som kommer ge honom möjligheten till verkligt inflytande i svensk politik.