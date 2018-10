Kvinnohatet gör män ensamma och barnlösa

Artikeln i Forskning och framsteg har rönt ganska så stor uppmärksamhet. Artikeln skriven av en man som handlar om att kvinnor ratar män med låg utbildning och inkomst.

Men är det verkligen så?

Idag är 22 procent av de 45-åriga männen inte föräldrar. Bland de med låg inkomst är siffran hela 41 procent. Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet har sin analys klar:

- Män som inte lyckas på arbetsmarknaden går helt enkelt inte hem hos kvinnorna.

Apropå att det bland civilekonomer, jurister, läkare och civilingenjörer är så att de 45-åriga män som blivit fäder tjänar betydligt mer än sina barnlösa manliga kollegor i samma ålder säger Sundström:

- På sätt och vis för ju kvinnorna den här ojämställdheten vidare eftersom de premierar män med höga inkomster.

Att forskning visat att arbetsgivare belönar män som skaffar familj då det indikerar stabilitet i privatlivet som anses gynna arbetsinsatsen men bestraffar kvinnor då det indikerar framtida frånvaro nämns inte.

Artikelförfattaren målar sedan upp resultatet av kvinnornas "val":

"Män som är frustrerade över sin situation riskerar att ta ut detta genom kriminalitet, missbruk eller politisk extremism."

Bo Rothstein fyller i:

– Ett samhälle där denna grupp ökar kan bli lite bökigt. Och detta är ett växande samhällsproblem. Och så länge kvinnor vill gifta sig uppåt blir ju dessa män över.

Summa summarum; det är kvinnornas fel att det blivit så här. En onekligen behaglig förklaringsmodell för det kvinnohatande patriarkatet.

Vad som över huvud taget inte får plats i artikeln är dock de negativa attityder alldeles för många män har gentemot kvinnor. Inte heller nämns de patriarkala strukturer som leder till att män som grupp ägnar hela liv åt att sabotera för kvinnor.

Faktum är dock att även kvinnor lever efter patriarkala normer. Det är också patriarkatet som bestämt att män ska bedömas efter sin storlek. Oavsett om det handlar om muskler, lön eller utbildning. Vad patriarkatet uppenbarligen aldrig räknade med var dock att vissa män skulle bli bortvalda, helt enligt de regler som generationer av män arbetet för att upprätthålla. Vad man väldigt uppenbart inte såg framför sig var en situation där kvinnor faktiskt skulle göra sig fria, utbilda sig, tjäna egna pengar och bli chefer.

Att sitta och gnälla över att ett system män som grupp själva riggat börjat få ett negativt utfall för män är inte så klädsamt. Och lösningen, som patriarkatet dock inte heller idag är intresserat av, är enkel; med jämställdhet blir både män och kvinnor fria från könsroller som gör kvinnor och uppenbarligen också lågavlönade män till förlorare.

Vad som gör män ensamma och ofrivilligt barnlösa är inte kvinnorna. Det är mansrollen och de patriarkala strukturerna och kvinnohatet som finns i dem. Strukturer som förespråkar att kvinnan ska vara underordnad mannen, att hennes värde ligger i hennes utseende och ungdom.

Män som håller fast vid patriarkatets strukturer kommer välja bort kvinnorna som utbildar sig, tjänar mer och har en bättre position i yrkeslivet än de själva. Av det enkla skälet att könsmaktsordningen stipulerar att mannen ska vara överordnad kvinnan.

Sammantaget är det därför är det inte heller så konstigt att vi i den ena änden hittar män som är ensamma och ofrivilligt barnlösa och i den andra män som har familj och yngre fru med den lägre lön och svagare position som följer med detta på arbetsmarknaden.

I artikeln i Forskning och framsteg existerar dock inget annat än den manliga utgångspunkten att det är kvinnornas fel att männen blir ensamma och barnlösa. Där finns varken plats för funderingar kring mansrollen och patriarkatet och hur dessa lett män fram till ensamhet och barnlöshet. Skulden för de ensamma männen läggs istället på kvinnor som "vill gifta sig uppåt" och "premierar män med höga inkomster". Artikeln och attityderna som lyfts fram i den är patriarkatet sammanfattat. Det är så här samhället ser på kvinnor och skuldbelägger dem. Till och med när val görs enligt patriarkatets egna regler.

Bara Bo Rothstein nuddar vid detta med att andra förklaringsmodeller trots allt skulle kunna vara möjliga, som exempelvis att män väljer bort kvinnor med högre utbildning och inkomst än de själva när han konstaterar att:

- Mycket talar för att de flesta söker upp grupper där potentiella partner kan tänkas finnas – och sedan med känslorna väljer en individ inom denna grupp.

Men så tillägger han:

"Det finns ett gammalt ordspråk för unga kvinnor: ”Don’t marry for money. Go where the money is, and then marry for love”

Att inte fler män blir ensamma och barnlösa är faktiskt ganska konstigt.