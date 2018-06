Livet försvinner på de svenska perrongerna

Ulf Adelsohn har beskrivit den svenska järnvägen som en decennier lång lekstuga för politiker. Adelsohn, tidigare såväl Moderatledare som styrelseordförande för SJ och knappast vad som kan beskrivas som en vänsterman, har även varit tydlig med vad han anser slagit sönder den svenska järnvägen; avregleringarna.

Detta med järnvägen som lekstuga för politiker är tyvärr en både träffande och rättvisande beskrivning av vad som lett oss fram till dagens situation där tåget inte längre går att förlita sig på. Den som vill förstå varför hen tvingas stå där på perrongen och vänta, eller svettas i kupén i det stillastående tåget, gör klokt i att läsa "Det stora tågrånet" av Mikael Nyberg.

I Sverige är det numera bara ytterligare en vanlig dag i tågtrafiken när SJ förra fredagen lämnade besked om att samtliga avgångar mellan Stockholm och Göteborg ställdes in under helgen på grund av så kallade solkurvor. Solkurvor som uppstår lättare om underhållet brister. I år har det vidare varit 7200 växelfel. Och trots att vi borde byta ut 250 – 300 växlar per år enligt Trafikverket, byter vi bara ut mellan 30-50 växlar per år. Fortsätter vi bara byta 30-50 växlar per år måste växlarna hålla i 400-500 år säger Ensio Taivalkoski, växelexpert på Trafikverket till SVT. Det gör de inte. Någon långsiktig plan för byte av växlar finns över huvud taget inte i Sverige enligt Taivalkoski.

Uppgifterna illustrerar väl det svenska tåghaveriet. Och det är bland annat sånt här som eldar på vreden runt om i landet. Att försöka dagpendla med tåg mellan Gävle och Stockholm är exempelvis ett hån där resultatet på regelbunden basis är oändliga dagar och missat liv på grund av växelfel och allehanda möjliga och omöjliga problem. Konsekvenserna är ett land som inte hänger ihop och en minskad mobilitet bland svenskarna.

Att det här skulle bli resultatet av avregleringen borde någon rimligen kunnat räkna ut. Men icke. Underhållet har splittrats och delats upp på otaliga aktörer. Enligt Trafikverkets egen expert finns det inte ens en långsiktig plan för växelbyten. Investeringar har inte genomförts för att öka spårkapaciteten, men trots det har allt fler aktörer släppts på järnvägsnätet för att köra på redan övertrafikerade sträckor. Och så vidare, och så vidare. Att vi har en usel järnväg i Sverige är liksom inte en slump.

Det har blivit så här därför att vi avreglerat och underfinansierat. I decennier.

Så när regeringen nu presenterar ett infrastrukturpaket med den största satsningen på järnvägen "i modern tid" är det såklart ett paket som utgör bra politik. Men några stående ovationer lär det knappast bli ute i landet. Snarare ett "det var då ta mig fan på tiden". Av det enkla skälet att det är just detta.

Och för de allra flesta prövade resenärer handlar det hela över huvud taget inte om att Sverige ska bli fossilfritt, som Isabella Lövin stod och pratade om på veckans presskonferens, utan om att komma i tid till jobbet, träffa sina barn på kvällen innan de går och lägger sig och få äta middag med sin familj, istället för i SJs lounge på Stockholms central.

Att åka tåg borde inte vara en prövning.

Det borde vara hur smidigt som helst.