Moskéattacker inte endast en fråga om högerextremism

Enligt en ny studie attackerades en moské i veckan i Sverige under 2017, studien heter ”Moskéers utsatthet och säkerhet” och är skriven av Mattias Gardell som är professor vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. I studien uppgav 38 av landets muslimska församlingar att de utsatts för angrepp. Sex av tio församlingar uppgav att de blivit attackerade en eller flera gånger.

Själva studien bestod av enkäter som skickades ut till 173 muslimska församlingar. Svarsfrekvensen låg på 63, 5 procent och 106 församlingar deltog. 59 procent, det vill säga majoriteten av de församlingar som svarade hade någon gång utsatts för ett angrepp.

Ett flertal moskéer har fått hakkors klottrade på sina dörrar, vidare är det vanligt med sönderslagna fönster, anlagda bränder och skändning genom att någon lagt grisdelar vid moskén.

Rapporten släpps i sin helhet den 5e juli men har redan blivit kommenterad av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson som menar att angreppen beror på den växande högerextremismen i Sverige och i Europa. I SVT:s Aktuellt sade Johansson att våldsverkare känner att de har vind i ryggen på grund av partier som driver en mycket hård retorik mot invandrare och muslimer.

Vilka åtgärder kan tänkas krävas för att motverka angreppen mot moskéer? Moskéföreträdarna vill få hjälp med att öka möjligheterna till kameraövervakning.

Uppsala moské har numera fyra övervakningskameror efter att de fått tillstånd från länsstyrelsen och ett säkerhetsbidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund. Morgan Johansson vill öka säkerhetsåtgärderna och menar att man nu går in med pengar för det, han vill även öka möjligheten till kameraövervakning och bevakning av moskéerna.

2016 blev en shia-muslimsk bönelokal i Malmö utsatt för en mordbrand, ett dåd som IS senare tog på sig. IS tog på sig dådet i Malmö eftersom de ser shia-muslimer sina främsta fiender som förtjänar döden. Polisen grep en misstänkt, en syrisk man som sympatiserar med IS vars telefon knutits till områden i närheten av brottsplatsen i Malmö natten då brottet utfördes. Han friades dock på grund av bristande bevisning och fick nästan 100 000 kronor i ersättning av svenska staten på grund av att han blivit frihetsberövad. Senare greps han igen i Danmark misstänkt för förberedelse till terrorbrott i Köpenhamn.

Detta är en viktig aspekt som ofta glöms i debatten om angrepp mot moskéer. Att bekämpa de högerextremas frammarsch i Europa är inte tillräckligt för att skydda minoriteter från de odemokratiska krafterna. Man behöver även ta i beaktande att shia-muslimska och judiska församlingar blir utsatta för jihadistiskt motiverade angrepp.

I Järfälla blev exempelvis en shia-muslimsk moské utsatt för en brand och många var snabba med att anta att attacken var rasistiskt motiverad. Det är en förenkling av verkligheten eftersom en moské kan bli utsatt både av högerextremister och av jihadister. Morgan Johansson kommenterade rapportens resultat med att säga att han kommer ta en stenhård politisk fight mot de mörka krafter som gör sig allt bredare i det politiska samtalet, låt oss hoppas att det även inrymmer nyanserna och den komplexitet som motiverar angreppen mot svenska moskéer.