När Wall street-männen intresserar sig för vatten är det sedan länge dags att börja oroa sig

Hedgefondförvaltaren Michael Burry blev rik, väldigt rik 2008 när han som en av få såg den amerikanska bolånebubblan som stjälpte världsekonomin i tid och lyckades kapitalisera på den.

Filmen the Big short om den globala finanskrisen 2008 och de få som såg den komma har en enda riktigt minnesvärd scen, den sista. Eller egentligen handlar det bara om några ord;

“Michael Burry is focusing all of his trading on one commodity: Water”

Översatt "Michael Burry fokuserar all sin handel på en vara: vatten"

Direkta investeringar i vattentäkter handlar det dock inte nödvändigtvis om. Och inte heller investerar företaget han efter några års tillbakadragen tillvaro startade, Scion Asset Management LLC, i vatten. Men så är the Big short också en film och inte en dokumentär.

I en intervju i New York magasin från 2015 förklarade Burry istället att han började titta på vatten för vad som nu är 18 år sedan eftersom färskt, rent vatten inte kan tas för givet eftersom vatten bland annat är en fråga om politik. Vad han kom fram till var att det bästa sättet att investera i vatten inte var genom vattentäkter utan genom mat, genom att odla mat i vattenrika områden och transportera det för försäljning i vattenfattiga områden. Av det enkla skälet att mat är enklare att transportera över landgränser än vatten av såväl politiska som rent praktiska skäl och därför också är möjligt att tjäna pengar på. Vattnet i vår mat var vad Burry ansåg vara intressant och han nämner i intervjun som exempel att en flaska vin kräver över 400 flaskor vatten att producera.

Burry är inte ensam om att intressera sig för vatten i finansvärlden. Mario Gabelli är en annan känd investerare som visat intresse för vatten enligt Forbes. World Economic Forum, vars deltagare knappast kan klassas som vare sig miljömuppar eller vänsterflummare, ser vattenkris som ett av de största globala riskmoment och också som ett av de hot mest sannolika att realiseras. Att vi riskerar stå inför en global klimatkatastrof finns det idag få om ens någon med kunskap som ifrågasätter. Redan idag skapar klimatet problem för oss. 76 procent av de 31.1 miljoner människor som tvingades lämna sina hem 2016 gjorde det till följd av väderrelaterade händelser enligt World Economic Forums riskrapport 2018. Onaturliga väderförändringar, översvämningar, torka och vattenbrist är något vi redan idag ser. I spåren av klimatförändringarna riskerar också enligt FNs klimatpanel just matbrist följa på grund av de produktionsproblem översvämningar och torka leder till.

Så när FNs klimatpanel nu går ut med larm om att de globala insatserna måste stärkas för att hålla nere den globala uppvärmningen på 1,5 grader, kan det förstås mötas med en axelryckning politiskt eller av oss medborgare.

Men om vi inte är beredda att följa klimatforskarna, finns anledning att följa pengarna.

Och de säger oss att framtidens värdefullaste handelsvara kan komma att bli rent vatten.

Vilket vatten bara kan bli om klimatforskarna har rätt.