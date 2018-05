Regeringen måste sluta skylla på Försäkringskassan

Försäkringskassan blir inte bättre än regeringens politik. Punkt. Det är den enda rimliga utgångspunkten när Försäkringskassans arbete skall avhandlas på en mer strukturell och övergripande nivå.

Försäkringskassans arbete styrs av regeringens regleringsbrev och mål för bland annat sjuktalen i Sverige. Det är dock ett faktum som den Socialdemokratiska regeringen under den gångna mandatperioden inte velat låtsas om. Istället har man ägnat sig åt att kritisera Försäkringskassans arbete när myndigheten utfört det arbete man ålagts av regeringen, arbete som visat sig vara impopulärt. Att bidra till att minska antalet assistanstimmar var exempelvis inte någon väljarfavorit.

Så lagom till valet sparkade också regeringen Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Om det kan man såklart tycka vad man vill. Och Försäkringskassans arbete är knappast felfritt. Men som politisk avledningsmanöver fungerar ett sådant drag ypperligt eftersom det målar upp bilden av att regeringens politiska misslyckanden på områden som assistansen och sjukförsäkringen som ett resultat av misslyckat tjänstemannaarbete. Istället för vad det de facto är; ett resultat av misslyckad politik.

Regeringens mål är att vi i Sverige per svenska ska ha 9,0 sjukpenningdagar per år 2020. Blir inte arbetslivet skonsammare och genererar färre sjukskrivna finns få andra sätt att uppnå ett sådant mål på än genom att dra in ersättningar. Det är inte kärnfysik.

2020 ligger två år fram i tiden. Annika Strandhäll hävdar att problemet med de många indragna ersättningarna handlar om att Försäkringskassan gått för fort fram, men hur skulle de annars ha gjort för att leva upp till regeringens målsättningar? Vad Strandhäll gör är att försöka osynliggöra det politiska ansvaret för utvecklingen. Att andelen som fått sin ersättning indragen fyrfaldigats de senaste åren handlar inte om att Försäkringskassan bestämt sig för att dra in ersättningar. Försäkringskassan följer bara de politiska direktiven som ges, deras arbete är trots allt att implementera och utföra politik. Och märk väl, regeringens mål står fast, men att ändra en hel arbetsmarknad tar lång tid att åstadkomma i jämförelse med att handlägga bort sjukdagar. Så därför är utvecklingen naturlig.

Att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) nu konstaterar att det är möjligt att regeringens mål om 9 sjukdagar per svensk och år 2020 påverkat utvecklingen, är därför inte alls särskilt konstigt. Det är tämligen självklart att det har inverkat. Regeringen är beställare, Försäkringskassan utförare. Och skillnaden är tydligen mellan åren 2009-2013 och 2014-2017. Under innevarande mandatperiod har ersättningarna dragits in i högre utsträckning.

Problemet är också att det finns skillnader över landet men också mellan grupper. Det är något som faktiskt handlar om själva myndighetsutövandet, om Försäkringskassans strukturering av sitt arbete.

I Norrbotten fick 23 procent sin sjukpenning indragen dag 180. I Östergötland var den siffran bara 5,2 procent. Skillnader, så även rörande folkhälsan i stort, handlar bland annat om åldersstruktur på befolkningen och utbildningsnivå. Tunga arbeten inom hemtjänst, vård och industrin skapar vidare sjukare kroppar än kontorsarbete. Men det är dessa människor som i högst utsträckning får sin sjukpenning indragen.

Bilden som målas upp av ISF är därför bekymrande. Det är nämligen vanligare att personer med förgymnasial utbildning får sin sjukpenning indragen än att personer med eftergymnasial utbildning får det. Samma sak gäller utrikes födda i förhållande till inrikes födda.

Varför det ser ut så har inte ISF analyserat, men det borde analyseras, vilket även är ISFs slutsats.

För det krävs faktiskt svar på varför Försäkringskassan är mer benägen att dra in sjukpenningen för lågutbildade och utrikes födda och varför skillnaderna är så stora mellan Sveriges olika delar.

Annars kan inte rättssäkerheten i sjukförsäkringen garanteras.