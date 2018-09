Religiös övertygelse eller politisk extremism

Frågan om extremism tenderar att till stor del handla om vilka drivkrafter som ligger bakom sådana rörelser. Vissa tänkare menar att den våldsbejakande islamistiska extremismen drivs av en religiös föreställningsvärld och övertygelse, medan andra menar att religionen tvärtom används för att ge legitimitet åt politiska ideologier som inte grundar sig i religion. I vår tid är terrorgruppen Islamiska statens framgångar ett särskilt intressant och aktuellt fall.

Den franske sociologen Olivier Roy har i sin bok "Jihad och döden" beskrivit vilka det är som ansluter sig till IS. Han menar att IS inte ens nödvändigtvis är en salafistisk terrorrörelse. Som argument lyfter Roy fram viktiga skillnader mellan IS och salafismen, till exempel fördömer salafister självmord eftersom det anses vara en handling som går emot Guds vilja. Vidare är IS relation till familj, fruar och barn inte särskilt salafistisk. IS-­medlemmar förkastar sina föräldrar, lever i relativ promiskuitet och lämnar familjen för att själva dö.

Roy menar att IS-anhängarna förvisso är troende på så sätt att de verkligen tror att de kommer att hamna i himlen och att många av deras referensramar är islamiska. Men att ett misstag som vi gör är att vi fokuserar allt för mycket på teologin i våra förklaringar. Roy menar att jihadister inte hänger sig åt våld efter att ha läst religiösa texter, eller för att de skulle ha "missförstått" texterna eller för att de har blivit manipulerade. De är helt enkelt radikala för att de väljer att vara det och det är endast radikalismen som tilltalar dem.

Enligt IS själva har drygt 70 procent av deras ­anhängare från Europa endast en grundläggande kunskap om islam. Roy menar att IS dödar eftersom de tror att apokalypsen ändå kommer att ha ihjäl allt och alla. Det faktum att de tror att döden raderar deras synder i livet är vad som gör det religiösa livet oviktigt för dem.

I boken "Under den svarta fanan" beskriver den syriske historikern Sami Moubayyed hur officerare tillhörande Iraks förre diktator Saddams Husseins gamla armé fick viktiga poster som rådgivare för IS. Saddam Husseins gamla officerare blev även provinschefer för IS. När IS första "regering" bildades i juli 2014 fick sex av Saddams gamla medarbetare viktiga ministerposter.

Det som gör detta intressant är att alla dessa män tidigare förde en sekulär politik. Eftersom de har varit vid makten i Irak tidigare och deltagit i krig så har deras hjälp med att etablera IS i Irak varit avgörande, för dessa män var det viktigaste att återfå makten, oavsett ideologi eller tro. Moubayed menar att IS består av hård­föra salafister och sekularister förklädda till islamister. De sistnämnda använder islam för att skrämma människor till underkastelse i sin iver att upprepa sina erfarenheter från Saddam Husseins tid men i ny form. Fallet med Irak och IS visar att frågan om drivkrafterna bakom extremism är mångfacetterade och komplicerade, alldeles för komplicerade för att placeras in i antingen ett religiöst eller ett renodlat politiskt fack.