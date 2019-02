Akutsköterskan Mona-Lisa fick larmet om maken Peders svåra bilkrasch: ”Jag jobbade inte med honom – men ville se med egna ögon”

Det är en varm och välkomnande stämning i akutens personalrum på nyårsnatten. Humöret på topp och nattgänget har som vanligt nära till skratt.

Klockan har passerat tolv och i huset intill har årets första bebis precis fötts till ljudet av färgsprakande fyrverkerier över Örebro.

Efter en kopp kaffe och en bit smörgåstårta berättar sjuksköterskan Mona-Lisa Ledin, 52, lite om hur maken Peder mår hemma i Odensbacken.

Vi pratar om att ses alla tre efter helgerna – för ett reportage om livet efter den svåra olyckan som inträffade för fem år sedan.

Det blir tyvärr inget av våra planer.

Bara några timmar senare – på årets första dag 2019 – har Peders kropp gett upp och den 55-årige narkosläkarens hjärta har till sist slutat slå.

När vi ett par veckor senare sitter i en inglasad veranda i Odensbacken, minns Mona-Lisa den där morgonen i november 2013 som förändrade allt:

– Larmet gällde en trafikolycka i Torsborg. Det var riktigt dimmigt på morgonen, berättar hon.

Direkt när jag såg meddelandet kände jag på något vis att Peder var inblandad

Hon hade jobbat natt som ledningssköterska och skulle precis lämna över till dagpersonalen. Då kom prio-ett larmet över kommunikationsradion.

Trots alla år inom vården och gedigna erfarenhet, kom en krypande känsla i kroppen. Något hon aldrig varit med om - varken förr eller senare.

– Direkt när jag såg meddelandet kände jag på något vis att Peder var inblandad. Att det var något som inte stämde. Så jag började ringa på hans mobil, men fick inget svar.

Mona-Lisa hann inte mer än lämna över telefoner och radioapparater till kollegorna när man ringde från ambulansen in till avdelningen.

– De frågade om jag jobbade, för Peder hade varit med om en trafikolycka. De sa att det var väldigt allvarligt också.

Peder Ledin arbetade som narkosläkare på USÖ vid den här tiden. I morgondimman, på väg till jobbet, hamnade han bakom en bilkö. I tron om att det var fritt fram att köra om, tryckte han på gasen.

Den mötande traktorn var betydligt närmare än vad han först bedömt. Enligt polisen kan han ha blivit lurad av små ljussken från traktorns övre del.

– Han körde in i den som i en betongvägg kan man säga. Personen i traktorn klarade sig utan en skråma. Man ska inte köra om när det är dimmigt, det vet ju alla. Men Peder var en A-person, i all fall i jobbet – och stressade jämt. Han skulle in och jobba.

Men du såg när Peder bars in till akutrummet. Hur gick dina tankar?

– Jag jobbade inte med honom som anhörig. Men jag ville vara med inne på rummet. Jag ville se med egna ögon. Vad är det som har hänt? Hur ser det ut? Det hade varit en kraftig smäll och han var rejält skadad.

– Hela den vänstra kroppshalvan var krossad.

Det blev ett stort trauma för alla just då - en konstig stämning på något vis

Mona-Lisa återkommer flera gånger till vikten av att få alla pusselbitar på plats – redan från början. Trots de dramatiska scenerna är hon i efterhand tacksam för att hon ändå jobbade den där natten, och att hon fanns på plats under de tidiga morgontimmarna.

– Den frågan får man ofta - hur man orkar jobba på akuten och tanken på att någon anhörig kan komma in. Det har man hört jättemånga gånger och visst har man själv tänkt tanken.

– Men det är jätteviktigt med alla de där pusselbitarna. Alla frågor fick ett svar och jag fick en helhet direkt. Det har varit jättebra för min bearbetning och även för barnens skull.

– Jag fick se ambulansens bilder, vad som mötte dem på skadeplatsen och vad de såg.

Mona-Lisa beskriver stämningen och intensiteten i stunden. Allvaret när alla andra kollegor till sist förstod vem som låg på akutsängen.

– Det blev ett stort trauma för alla just då – en konstig stämning på något vis. Alla visste ju vem Peder var och man kände att det blev väldigt tyst.

– Hans chef på den tiden var också med inne i akutrummet. Men jag togs om hand och jag fick titta in till honom innan han skulle upp på operation.

Efter de dramatiska timmarna på USÖ, kördes Peder i ambulans till Uppsala för tre veckors intensivvård. Efter ett helt år på sjukhus, fick han sedan en plats på ett vårdboende för personer med förvärvade hjärnskador - hemma i Odensbacken.

– Han blev gravt hjärnskadad och hade inga fungerande funktioner. Men det har varit fantastisk vård från dag ett när han kom till Källvägens boende i Odensbacken.

– Han kunde inte göra några ljud eller prata. Men han verkade ändå nöjd med livet. Han skrattade ofta när barnbarnet Hugo kom upp i knäet. Han hängde med och verkade till freds som jag aldrig trodde att han skulle göra.

– Under hela vår tid tillsammans hände det att han sa; "Mona-Lisa, om det skulle hända mig någonting, så låt mig inte bli ett vårdpaket".

– Han hade ju sett alla konsekvenser och hur det kan bli – i jobbet, säger Mona-Lisa.

Peder och Mona-Lisa träffades på sjukhuset 1993 när Peder gjorde sin specialisttjänstgöring på hjärt-IVA. Hon minns luncherna och samtalen med den blyge norrlänningen från Sollefteå. Det var Mona-Lisa som tog de första stegen och visade vägen.

Att vi skulle få barnbarn mitt upp i allt har stärkt oss som familj

Paret gifte sig i Lännäs kyrka knappt ett år senare. De fick sedan döttrarna Gabriella, 21, och Andrea, 23. Efter olyckan fick äldsta dottern Andrea sonen Hugo 2,5 år.

– Att vi skulle få barnbarn mitt upp i allt har stärkt oss som familj. Han fick vara med och uppleva barnbarn, hur många får det? Det var en positiv grej mitt upp i allt - och livet går vidare.

– Hugo sa en dag att "morfar är i himlen, men han kommer tillbaka!" skrattar Gabriella bredvid mamma Mona-Lisa på glasverandan, som var Peders favoritplats i huset.

Du verkar vara en väldigt stark och orädd person. Du har varit med om situationer i ditt jobb som man som utomstående inte riktigt kan greppa. Handlar kärnan i vården och omsorgen egentligen om tolerans för det som avviker? Någon slags fördomsfri inställning till sakernas och människornas tillstånd?

– Ja, det kan jag nog faktiskt hålla med om. Det är nog så. Delvis så tror jag att det ligger i våra personligheter. Alla klarar inte av att jobba på en akutmottagning. Jag skulle själv inte klara av att jobba på en onkologavdelning med människor som ligger och väntar på att få somna in.

– Visst är man fördomsfri men mycket ligger i våra personligheter.

Mona-Lisa berättar också om sin tro som har varit en stor del av hennes liv. Under en torsdag i januari begravs Peder i Lännäs kyrka - på samma dag som sjuksköterskan firar 30 år i yrket.

– Jag tycker de här åren, framför allt efter Peders olycka, gör en mer ödmjuk inför livet. Men jag tror att vi kommer att återförenas en dag.

– Glädje och sorg går ju faktiskt hand i hand. Det är så livet är. Det är inte bara rosor, utan en massa annat också, säger Mona-Lisa.