Orienterarna klarar coronakraven med teknikens hjälp

Ungdomarna har haft två tävlingar. Den första var Hammarslaget light som avgjordes vid Hedåsbadet. Tävlingarna var uppdelad i två grupper med några timmars mellanrum mellan varje grupp, varför det totala antalet på plats blev under gränsen 50 personer.

I de äldsta klasserna H18 och D18 segrade Alfred Liljeström, Gävle OK, och Cornelia Ivarsson, OK Hammaren. I 16-klasserna blev det Gävle OK i topp. Ebba Ottosson och Axel Hejdenberg tog varsin seger. Även i 14-klasserna blev det GOK i topp genom Svea Forsslund och Max Alfredsson. I D12 blev det OKH i topp genom Vera Jeppsson och i H12 Gustav Matsson Valbo AIF. I de yngsta klasserna, H10 och D10, segrade Maja Rosén och Ludvig Ljunggren, båda OK Hammaren.

Den andra ungdomstävlingen som har avgjorts är Lilla Gävleloppet vid Engesberg. Det blev en blöt tillställning på nationaldagen. Många ungdomar upprepade segrarna från Hammarslaget. Alfred Liljeström, Ebba Ottoson, Axel Hejdenberg, Svea Forslund, Vera Jeppsson, Gustav Mattson och Ludvig Ljunggren toppade båda dagarna. I D18 och D10 blev det nya segrare genom Julia Näslund och Meja Vikblom, båda OK Hammaren.

Ockelbo OK har arrangerat ett Öppet KM med deltagare från många klubbar. Tävlingen avgjordes vid Gammelfäbodarna. Tävlingen var Corona-anpassad till hundra procent då deltagarna kunde tävla under fyra dagar. Var och en har registrerat tiden med sin GPS-klocka och länkat denna till orienterarnas eget program, Livelox. Detta gjorde det enkelt att få fram en resultatlista trots tävlingen pågick under flera dagar.

I D21 var OK Hammarens Emma Blixt snabbast. Två blev Jenny Johansson, Valbo AIF, 1.24 minuter efter Emma. På tredje plats kom Helena Backlund, Gävle OK. I H21 segrade veteranen Lars ”Jabba” Jansson, Gävle OK. Tvåa blev Simon Dahlberg, OK Nolaskogsarna, och trea en annan veteran, nämligen Joakim Ingelsson, OK Hammaren. Snabbast i tävlingen var dock Fredrik Persson, Ockelbo OK, som segrade i H40-klassen. Fredriks kilometertid var 7.11/minut jämfört med Jabbas 8.26, trots att banlängden inte skilde speciellt mycket.

Bland de yngsta segrade Evelina Björkhammar, Ockelbo OK, i D10 och i H10 segrade Neo Borg, Gävle OK.

Läsartext/Karl Olof Borg