Oskar hemestrar i kajak längs kusten – har kryssat mellan oljetankers och klappat sälar

Malmöbon fyllde 30 tidigare i år och för att utmana sig själv och samla in pengar till välgörenhet gör han ett par längre resor. Tanken var egentligen att cykla från Malmö till den marockanska staden Marrakech, men bara två dagar innan starten fick han tänka om.

– Med länder som stängde gränserna och så gick det inte att göra. Jag hade som plan B att paddla i stället.

Och det har han gjort sen den femte april – hittills 160 mil. Med start i Svinesund vid den norska gränsen, söderut och sen upp längs östkusten. I hemstaden Malmö gjorde han en liten paus. I mitten på juli siktar han på att ta sig i mål i Haparanda.

När cyklingen blev inställd hade han bara fyra timmars kanotpaddling med sig i bagaget. Han gav sig själv två veckor på sig att lära sig det han behövde innan det var dags att sätta igång.

– Jag fick väldigt snabbt fokusera på säkerhet. Paddelteknik har jag fått lära mig på vägen sen.

Känns det osäkert ibland?

– Ja, framför allt i april när jag började. På västkusten var det väldigt kallt och blåsigt. Jag hade inte riktigt den erfarenheten och det har snöat och varit frost också.

Till vardags sover han i tält men ungefär en gång i veckan bor han över hos kompisar eller på hotell, för att kunna ladda batterier, se om sin kropp och ta en dusch.

– Den absolut största fördelen med det här sättet att resa är att man kommer nära naturen. Jag har sett älg och mycket rovfåglar. Jag har kunnat röra vid en säl som la sig under båten och ville leka. Det har varit en fantastisk naturupplevelse.

– Det dåliga är väl när man har haft ett par dagar med regn och dimma och allt är blött och man inte sett en människa. Eller att åka längs stora båtar som inte ser dig. Ett par gånger har jag haft stora oljetankers vid mig och inte vetat vart de varit på väg eller om de sett mig.

Oskar Rönneman poängterar att det är något han tycker att fler ska passa på att göra, samtidigt som det är just stängda gränser till andra länder.

– Jag har mat med mig så att jag klarar mig i fyra veckor och behöver fylla på vatten två gånger i veckan, annars behöver jag inte träffa några människor om jag inte vill. Det är ett väldigt bra sätt att komma ut i naturen även om man är orolig för corona.

Midsommar firar han genom att utforska Gävle.

– Jag visste väldigt lite om Gävle, men tycker att det är väldigt fint. Jag har lånat en cykel och åkt runt i lite parker och köpt med mig midsommarmat. Sen ska jag ta det väldigt lugnt.

Under resan samlar Oskar Rönneman in pengar för Läkare utan gränser, dels genom att själv skänka 30 kronor per mil och att försöka samla in 20 000 kronor från andra. Hans resa kan man följa på instagramkontot @Oskar.Ronneman.

Oskar har tagit åtta månader tjänstledighet för att kunna utföra sina stora utmaningar. Blir allt som han vill nu ska han fullfölja cyklingen till Nordafrika med start om ett par månader. Efter att han tagit kanoten i mål först så klart.