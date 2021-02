Ovako ökar igen – kan gå upp i fyrskift: "Väntar besked under dagen"

Arbetarna på bruket har redan fått känna på den ökade efterfrågan. Sen februari har arbetarna inom stålverket och valsverket fått jobba plustid. Det ordinarie treskiftet, med arbete måndag till fredag, har ökats på med ett extrapass per arbetslag och månad under februari och mars. Då jobbar de även på söndagen.

– Det är första signalen på att det kommer att gå upp till fyrskift, säger Timo Viiperi, ordförande på IF Metalls klubb på Ovako.

Igår fick han veta att ledningen ska fatta beslut om en eventuell uppgång till fyrskift i delar av produktionen.

– Jag väntar på besked under dagen då beslut ska tas, säger han.

Uppgången kommer bara några månader efter att förhandlingen om varslet av 80 personer avslutades i oktober, med resultatet att 77 förlorade sina jobb. Många har redan hunnit gå.

– Beskedet nu är glädjande. Men det är utifrån en väldigt låg nivå. 2020 var nog det sämsta året på 10-11 år, säger Timo Viiperi.

Nedgång och varsel drabbade inte alla enheter lika. Ring, som har mindre enheter, drabbades inte så hårt. Enheterna inom ämnesberedning, stålverket och valsverket, gick ner på treskift i oktober, då varselförhandlingarna pågick.

– Under alla år som jag jobbat här har vi aldrig gått treskift under en längre tid i ämnesflödet. När vi provat två gånger har det ganska snabbt blivit plustid och övertid.

Plustid är en del av IF Metalls avtal som innebär att företaget lägger ut mer arbetstid under perioder med hög belastning för att minska risken för varsel under sämre perioder, då de istället kan ge arbetare ledigt motsvarande tid. Men eftersom det är tufft att lägga in ett extraskift på arbetsveckor som går från måndag till fredag brukar plustidsperioderna vara korta när personalen går på treskift.

– Med passus på att det kan bli ett annat beslut, tror jag att vi kommer att gå upp. Då pratar vi i första hand om ämnen; stål och valsverk. Förhoppningen är att det ska smitta av sig på övriga delar, säger Timo Viiperi.