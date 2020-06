Ovanlig dubbelsång och mörk hiphop från Sandviken – och en ny house-förälskelse: Här är 3 färska band att hålla ögonen på

New Light

Daniel Gustafsson och Tobias Hall Östergren.

Sandvikenkillarna Daniel Gustafsson, 23, och Tobias Hall Östergren, 22, har visserligen känt varandra sedan årskurs ett. Bägge två har Men det tog ungefär 15 år innan de bestämde sig för att starta ett band ihop.

– Vi hade egentligen inget mål att släppa musiken. Utan vi tyckte bara det var kul att skriva ihop. Men sedan samlade vi ihop fem av låtarna som vi tyckte var starka, och nu blev det en EP, säger Daniel Gustafsson.

På fredag släpper alltså bandet sin första EP, som bär samma namn som bandet; "New Light".

– Vi skriver pop, men skiter ganska mycket i hur pop ska låta. Vi tar in ganska mycket äldre element, exempelvis riktiga blåsinstrument, elgitarrer och riktiga trummor. Det är viktigt att musiken är organisk, säger Daniel.

Daniel berättar att en av de saker som ska särskilja New Light från många andra band är att att de dubblerar sina röster. Det innebär inte att de sjunger stämsång, utan att rösterna går ihop till en, unison röst.

– Det är väldigt speciellt och ovanligt tror jag. Vi för ihop våra röster så det i princip blir som en röst. Det är inte stämsång, utan det resulterar i en tredje unison röst.

New Lights EP "New Light" släpps på Spotify fredag 5 juni.

Ida Long och Avra

(Ida Long och Alexander Holmqvist)

Alexander Holmqvist och Ida Long är inga nya ansikten inom den lokala musiken. Alexander har dj:at i många år och ligger bland annat bakom dj-kollektivet Kontrast, klubben Hause Strasse och som en del av duon Monitik.

Alexander och Ida stötte på varandra när Ida var med och spelade på Futuristerna. Vänskapen mynnade så småningom ut i ett musikaliskt samarbete, och nyligen släppte de sin första låt "All the shit you do".

– Låten handlar om att vara beroende av någon som är beroende av någonting. Det handlar om kärlek som inte är bra för en, säger Ida Long.

Hur skulle du beskriva den musik som du och Alexander skapar?

– Det där är alltid svårt. Men musiken är organisk deephouse indie, typ. Det är lite influerat av Maribou State (engelsk elektroduo, reds. anm.) skulle jag säga. Musiken är rätt dansant, men ändå chill på något sätt. Lite drömskt med flow, säger hon.

Samarbetet mellan Alexander och Ida sker i första hand över nätet, och enligt Ida har klickade de omedelbart på ett musikaliskt plan.

– När man träffar en ny person som man klickar med blir det nästan som en ny förälskelse. Som sedan kan övergå till en form av prestationsångest, så det är man ju alltid lite rätt för. Men så är det väl i de flesta relationer man har i livet. Den nya förälskelsen brukar hålla i tre månader, säger hon.

När började ni samarbeta?

– Det var förra våren.

Då har ni ju passerat tremånadersgränsen med råge.

– Ja, det har vi visserligen, säger hon och skrattar.

Ida berättar att projektet kommer att fyllas på med låtar, antagligen efter sommaren. Då alla fysiska livespelningar är inställda finns tid att ägna den närmsta framtiden åt att vara kreativa.

– Man kan bli lite lugn av att världen står still och kanske kanske blir det lite lättare att vara kreativ. Men kreativitet kan inte tvingas fram.Jag tycker det är viktigt att göra musik för att man har lust.

Även Alexander menar att kreativitet inte är någonting komplext som inte kan pressas fram.

– Pressen kan bli väldigt hög om man ska ses och tänker ”nu måste vi skapa något ”. Jag tror i allmänhet att kreativitet fungerar bäst när den får komma när den kommer, säger han och fortsätter:

– Men vi båda har ju många sidoprojekt igång samtidigt så vi kör ett samarbete över internet skickar inspiration och delar tankar och idéer vilket i rådande tider är att föredra.

"All the shit you do" släpptes på Spotify 29 maj och går att lyssna på här.

Blå

Tim Lindfors (och Jacob Pettersson)

Indiebolaget och hiphop-kollektivet Vintertid music group håller till i Sandviken, och drivs av Tim Lindfors och Jacob "Canors" Pettersson. En av artisterna som släpps genom bolaget är Tim, då under namnet Blå.

– Man kan säga att Jacob är den som håller i allting bakom kulisserna, medan jag spelar rollen utåt och jag är artisten och skriver alla texter, samt sköter networking och marknadsföring, säger Tim Lindfors.

Tim bor visserligen i Norrköping, men åker upp till Sandviken eller Gävle när musiken ska produceras.

– Vi (Vintertid music group, reds. anm.) är utspridda över hela Sverige men vi producerar all musik i Sandviken då vi har vår studio. Vi startade vintertid i maj 2019 och sen dess har vi tagit in tre artister, inklusive mig, samt en inhouse producent och engineer.

Tim berättar att nya EP:n "När dag blir till natt" är, såsom titeln antyder, en mörkare uppföljning på den ljusare EP:n de släppte för ungefär ett år sedan.

– Den här EP:n är fylld med hårda beats och texterna pratar väldigt mycket om ensamhet, svek och bara dåliga känslor i allmänhet. Jag blandar den typ av lyrik som du hittar hos artister som Eminem, J.I.D och andra artister som lägger mycket vikt på rimstruktur och flerstaviga rim.

"När natt blir till dag" släpps fredag 5 juni på Spotify, Apple music och Youtube.