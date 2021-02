På 80-talet var han en musikprofil i Gävle – nu är han peppad över att spelas på Jamaica

Enligt inte hundraprocentigt bekräftade källor ska tydligen tidningen ETC under det tidiga 80-talet ha slagit fast att Gävle var Sveriges bandtätaste stad. Huruvida det var räknat per capita eller i faktiska tal är oklart. Men ett av alla gäng som hursomhelst startade de där åren var Grenzfall, vilket Boris Tedeborg var en drivande kraft i. Bandet gjorde minialbumet "Svarta rosor" 1983 vilket även gavs ut digitalt för några år sedan.

Under vårt videosamtal konstaterar Boris Tedeborg att trots att han bodde i Gävle under stora delar av sina ungdomsår, faktiskt är född västgöte. Så trots att han talade Gävlemål förr, är det garanterat utsuddat nu.

– Tony Engström som sjöng i Grenzfall hade en extrem Gävledialekt. Dock kom den inte fram på skiva – då körde han stockholmska i stället, berättar Boris Tedeborg.

Egentligen heter han Bengt-Olof, men blev omdöpt av Gävles ständige rocknestor Claes Olson som även producerade och gav ut Grenzfall. Tedeborg lämnade Gävle definitivt 1986, alltså för 35 år sedan, men kopplingen har han hållit vid liv även efter. Till och med 1991 spelade Tedeborg med bröderna Markus och David Berjlund samt Lisa Berglund, i gruppen Nebraska Beat. Ett band som hann göra 35 konserter under de cirka fem år bandet existerade. Han åkte helt enkelt långa sträckor för att repa i sin forna hemstad. Under större delen av åren i "exil" har han bott i Alingsås och jobbar i dag som lärare på Pedagogen i Göteborg. Sedan covids utbrott i Sverige hemifrån.

Nuförtiden blir det inte jätteofta några Gävlebesök. Mamma dog för några år sedan, men syskonen bor dock kvar. Senaste gången han var här hälsade han på Gävlepunkarna Desertörerna, där ju trummisen Robert Ekelund även känns igen som gammal skinnplågare i Grenzfall. Dessutom växte Boris Tedeborg upp på samma gata i Valbo som sångaren Bobo Andersson. Faktum är att Tedeborg även okrediterad på omslaget spelar på Anderssons kultiga grupp Bugs andra ep "Computer Is No Loser" från 1980. En skiva som innehåller spåret "Bögen" vilken har en milt sagt homofob låttext. Punken var förstås ute för att provocera, men det är ändå få alster som 40 år senare sticker ut som den här.

– Jag har inte lyssnat på låten sedan den kom, men tror knappast någon i bandet står för den texten i dag, konstaterar han.

Under de musikaliska år som har passerat sedan dess är det som gjort störst avtryck kanske hans egensläppta soloskiva "Mycket väsen från ingenting" från 1996, som även den har återsläppts digitalt. Det som gjorde den speciell menar Tedeborg var att han använde en förvisso digital typ av inspelningsteknik och utrustning som ändå möjliggjorde en visst skitig "gör det själv"-ljudbild. Efter detta blev det enklare att få det att låta mer proffsigt även med hemmastudio, enligt hans uppfattning. Och kanske just därför bland annat, sålde den här skivan oväntat bra och fick även en del spinn i P4. Gefle Dagblads Magnus Thorén, i dag programledare för Sverige möts, var positiv i sin recension:

" Den spartanska produktionen och originaliteten gör låtarna nästan självlysande på det annars så överproducerade och uppstilade 90-talet.".

På senare år har Tedeborg i och med att barnen blivit vuxna kunnat lägga mer tid i sin hemmastudio. Nu är han aktuell med sitt projekt Misterioso II. De gör uteslutande tolkningar av poeten Dan Andersson texter och fokuserar då på de mer okända bitarna. 17 mars släpps deras debutalbum.

– Det behövs i och för sig inga nya tolkningar av Dan Andersson, men vi gör dem på vårt sätt och försöker hålla oss bort från att låta visa, sammanfattar han.

Misterioso II:s nya musikvideo:

Tedeborg har också givit ut några singlar med sitt reggaeprojeket Babylon North som har lyckats ta sig in på en jamaicansk nätradiostation som spelar roots reggae. Det gick till så att Tedeborg själv laddade upp låten på portalen Submit Hub för två dollar. Då måste radiostationen lova att lyssna på 40 sekunder av låten och sedan tacka ja eller nej. De svarade jakande, så nu spelas låten uppenbarligen på Jamaica.

– Nu ska man ju inte övervärdera någonting, men att som vit gubbe från det kalla nord komma med på en jamaicansk spellista, att de tycker att det tydligen låter som det ska, kan man ju bli lite peppad av.