På besök i John Juniors kontor: "Här trivs jag – skönt att vara tillbaka"

Därför att vi råkar stå på den plats som tidigare var lite av hans eget kontor. Alltså spelytan till höger på gräset mot Årsundavägen till, alldeles framför läktaren.

– Jag har bra minnen från den här planen. Det är riktigt roligt att vara tillbaka här där jag trivs bra.

Konstgräset är dock nytt, men framför allt verkar det vara det mer intima och närheten till publiken som lockar fram leendet hos John Junior.

Det var här han dominerade så stort säsongerna 2015–2017 att karriären stack iväg ända till allsvenskan.

– Det blir lite annorlunda, lite mer känsla att spela här. Man är närmare publiken. Det är så här det ska vara, säger John Junior.

Vi säger bara det här – behåll den känslan.

För Sandvikens IF är egentligen lite i gungning just nu. 1–1 mot Umeå hemma, 0–1 borta mot Gefle IF i derbyt, 0–1 hemma i cupen mot Örebro – och så 0–2 borta mot Dalkurd i söndags.

Segermaskinen har kommit av sig.

Målmaskinen har kommit av sig.

Det gör att John Junior blir helt allvarlig i intervjun – för han och SIF vet allvaret.

– Vi måste hitta tillbaka till det spel vi hade under så lång tid i serien. Det ska inte spela någon roll vilken matchplan motståndarna väljer, om de vill ligga lågt eller vara offensiva. Vi måste vara tydliga med vad vi vill.

Men ändå – vad är det som inte klaffat i offensiven. Ett mål på fyra matcher?

– Vi måste var mer bestämda, ha större fokus i allt vi gör. I försvarsspelet, i anfallsspelet, överallt, säger 29-åringen – och utvecklar det som han ser som nyckeln till framgång.

– Vi har varit lite tveksamma, alltså inte hundraprocentiga i aktioner. Vi måste tänka så här – det beslut du tar är det bästa. Alltså vara bestämd – och genomföra det man försöker sig på.

Inte tveka alltså. Inte stanna upp. Utan...

– ...vara tydliga. Vi pratade om det efter Dalkurdmatchen. Allt vi gör, på träningar och matcher måste vara hundra procent.

Vad har du själv fått för instruktioner?

– Mmm, att försöka hitta bra kombinationer med de spelare jag har omkring mig. Och att försöka hitta in bakom motståndarnas backlinje.

Trots att ni haft mycket bollinnehav i matcher har det blivit få riktiga målchanser – ni har vägt lätt i straffområdet. Saknas en spelare som Emil Bellander mycket?

– Alla spelare är viktiga, men det är trist att Emil är skadad. Men man kan inte resonera som att något beror på att han inte kan spela. Vi kan inte påverka det. Det är vi som spelar just här som kan göra något.

Som mot Hammarby TFF (avspark kl 17 lördag eftermiddag) alltså, som blev tabelljumbon som slog SIF i juni med 3–2.

– Det är ett lag med snabba och tekniska spelare. De har ett bra passningsspel.

– Men det vi måste göra är att inte hålla på och fundera och tänka på nästa match eller så – utan det är den här matchen vi ska spela och vi ska vinna den.

Säger John Junior – och låter och ser ut så bestämd som han vill att hela laget ska agera.

Så här tränade SIF under fredagen:

Tobias Wennergrund – Gustav Thörn, Olof Mård, Niclas Håkansson – Martin Springfeldt, Noa Ersa Engberg, Yannick Mukunzi, Jimmy Hansson – John Junior, Naeem Mohammed, Lovette Felicia.

Notera att Isak Bråholm saknades på träning på grund av sjukdom, men annars är given tillsammans med Mukunzi på det centrala mittfältet. Alternativet är också André Jernberg, som senare under träningen spelade på den positionen.

Under träningen testades också nederländaren Lovette Felicia på vänster sida i anfallet, där normalt sett Ahmed Bonnah håller till.

Däremot är det helt klart att Tobias Wennergrund fortsätter i målet för SIF. Hannes Sveijer som gjort en rad matcher är nämligen inte spelbar längre.

Han har fått en ny uppgift när Sirius förstemålvakt David Mitov Nilsson är skadad och borta en längre tid. Därför är sannolikheten stor att Sveijer under lördagseftermiddagen vaktar Sirius mål på Studenternas mot Östersund.

Tim Hartzell tränade inte med laget under fredagen och det gjorde inte heller Emil Bellander. Deniz Yaldir, som spelat till vänster på mittfältet i de senaste matcherna, är avstängd.

FAKTA/Omgångens matcher

Lördag:

Sandvikens IF–Hammarby TFF (17)

Gefle IF–IF Sylvia (16)

Hudiksvall–BP (13)

Haninge–Karlstad (16)

Täby–Assyriska (16)

Söndag:

Umeå–Örebro Syrianska

Sollentuna–Piteå

IFK Luleå–Dalkurd

Tabellställningen: 1) BP 49 p, 2) Sandvikens IF 39, 3) Dalkurd 36, 4) Karlstad 34, 5) Umeå 33, 6) Sylvia 29, 7) Sollentuna 27, 8) Piteå 26, 9) Örebro Syrianska 25, 10) Gefle IF 24...14) Hammarby 16.