Passionen för den judiska musiken byggde Louisas karriär: "Det är mer på liv och död än svensk folkmusik"

På onsdagen ger Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye lunchkonsert på Söders källa i Gävle, samt aftonkonsert på Kulturcentrum i Sandviken.

Det lär bli en riktigt spännande musikalisk upplevelse. Ni som gillade Darya & Månskensorkestern på Gävle Konserthus för precis ett år sedan, kommer att gilla detta. Det är samma vemodiga fioler och smäktande sång, med texter som trängtar och drömmer i dramatisk folkton.

Louisa Lyne kallas Sveriges jiddischdrottning. Och det är klart, vem annars? Hon är tämligen ensam om att upprätthålla detta judiska språk, som tidigare talades i centraleuropa och Ryssland men nu främst i ultraortodoxa enklaver över hela världen.

Hennes passion för jiddisch och dess musikstil klezmer började när seklet var ungt. Hon hörde en pliktskyldig redovisningskonsert på musikhögskolan i Göteborg. När klezmern kom vaknade rummet till liv.

Loiusa Lyne berättar att hon gick till biblioteket och lånade deras bunt med klezmer-cd, och blev fast. Sedan dess har hon pluggat jiddisch i London fem somrar.

– Det som är så konstigt är att jag inte har någon judisk bakgrund alls. Jag är från Härnösand och så ateistisk man kan bli. Men jag drogs till att musiken kombinerar vemod med en oändlig glädje. Det är mer på liv och död än svensk folkmusik, säger Louisa Lyne.

Nu är hon och femmannabandet på gävleborgsturné. De spelar delvis på skolor, där de har ett lite mer pedagogiskt program om judarnas öde, som också uppmanar eleverna att stå upp när de ser orättvisor i dag.

– Vi säger att nu är det ni som väljer hur ni vill bemöta människor och se till att folkmord inte sker, säger Louisa Lyne.

På torsdagen spelar de för gymnasister i Gävle.

Ursäkta min knaggliga jiddisch, men vad är det du sjunger så vackert om?

– Det är ju lite blandad kompott. Både Sveriges roll under kriget, men även kärlek och livet i stort. Jag har också gjort något som är helt enastående tycker jag. Jag ville prova att jobba med jiddisch på ett modernare sätt, än typ ' vi har ingen potatis på åkern' som de gamla låtarna kan handla om. Jag behandlar språket som jag hade behandlat engelska eller svenska. Då blev det den här senaste skivan Lust, brokig och poppig. Modern musik som är enkel att streama. Vi har också gjort The Arks "It takes a fool to remain sane".

Vilken är den härligaste reaktionen ni har fått på er musik?

– En kille skrev och berättade att han konverterade till judendomen efter en av våra konserter i Finland. Men jag vet inte om han var halvjude redan...

– Annars har det hänt att små tjejer, i tioårsåldern, har varit helt hänförda. De har kommit fram och sagt att 'jag ska också bli jiddisch-sångerska när jag blir stor'. Det är så fint, för barnen har det ingen politisk eller religiös mening, utan musik är musik, det tycker jag är underbart.

Och så har ni vunnit "Der Yiddisher Idol" i Mexico City? Det låter ju helt knäppt?

– Ja, ingen tror mig men det är sant, det finns såna där tävlingar. Jiddisch finns över hela jordklotet om än i liten skala. Den sången ska vi självklart spela i Gävle och Sandviken.

Två konserter

Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye

Söders källa, Gävle, och Restaurang Bolaget, Kulturcentrum i Sandviken, onsdag 13 november.

Fiol, cello, kontrabas, dragspel, piano, (plus gästande gitarr på onsdagen) – och sång.