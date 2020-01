Påstående om gängbildningar och ökad brottslighet i Tierp – men utan bevis: "Narkotikagäng finansieras från Uppsala och Gävle"

Frågestunden under fullmäktigemötet inleddes av Åker som efterlyser åtgärder mot den, som han uppfattar det, ökande brottsligheten i köpingen.

– Vi lämnade in en motion om brottsförebyggande åtgärder till kommunfullmäktige i juni som avslogs. De farhågor som vi tog upp då har under sommaren 2019 besannats. Narkotikamissbruket har ökat, langningen har ökat och tyvärr så har även gäng börjat samlas i två grupperingar. Den ena blir sponsrad från Uppsala, den andra från Gävle, säger Jonhas Åker, SD.

Uppgifterna säger sig Åker ha fått ta del av i början av december förra året. Han framhåller att annan brottslighet som egendomsbrott har ökat i Tierp som en följd av detta.

– Att brottsligheten ökar sedan 12 juni 2019 är ett tecken på att man måste göra en översyn på problemet. Svaret som vi fick då var att man skulle skicka ut en trädgårdsmästare och en elektriker för att lösa problemet. Nej, tack, klippa några buskar och sätta upp en lampa, det fungerar inte.

Han efterlyser snabba åtgärder som vaktpersonal och kameraövervakning för att kunna lagföra förbrytare.

– Vi behöver också minst en person som inom kommunen jobbar åtminstone halvtid med brottsprevention, säger Jonhas Åker.

Enligt honom är tunneln under järnvägen i Tierp en lämplig plats för att placera en övervakningskamera.

– Har man sökt tillstånd för att sätta upp någon?

Kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) redogör för att kommunen följer de överenskommelser angående brottsförebyggande åtgärder som man har med Polismyndigheten.

– Det gör vi bland annat med trygghetsvandringar som vi genomför tillsammans med Polisen, säger han.

Vid dessa identifieras otrygga platser för att Polisen vid senare tillfällen ska kunna vidta åtgärder för att kunna förebygga brott.

– Andra förebyggande åtgärder är det informella samverkansforum som vi har idag mellan kommunens olika verksamheter, kommunens bolag, ungdomsmottagningen, Svenska kyrkan och Polisen.

När det gäller utplacering av övervakningskameror har han inga uppgifter om kommunen sökt tillstånd för att sätta upp någon.

– När det gäller platser som vid stationen är det allmän plats och det är polisens arbete att sköta ordningen där.

Enligt Birkehorn Karlsen finns idag en bra bild över hur brottsligheten ser ut inom kommunen genom samverkansforumets arbete.

– Det här arbetet leds av kommunens säkerhetsstrateg, och den tjänsten är för närvarande vakant, men rekrytering pågår, säger han.

När det gäller de av SD besannade farhågorna om ökad brottslighet som skulle kräva ökade snabba åtgärder ställer han sig frågande.

– Var har du fått de här uppgifterna ifrån, vilka fakta har du som grund för det? säger han.

Åker replikerar med att hänvisa till polisrutan i tidningen Norra Uppland.

– Det är bara att slå ihop och räkna själv så ser man en ökning.

Enligt Birkehorn Karlsen stämmer inte de fakta som Jonhas Åker fört fram med tidningen Norduppland som källa.

– Jag har tagit reda på fakta hos Polisen. Du har inte svarat på min fråga var du fått dina uppgifter ifrån, mer än den här polisrutan i Norra Uppland. Det har under 1 januari till 30 september 2018 begåtts 1 327 brott. Under samma period 2019 begicks det 1 293, alltså 34 brott färre än under 2018. Du har helt fel Jonhas, det har inte ökat.

När det specifikt gäller våldsbrott och narkotikabrott är de enligt Birkehorn Karlsen på lika nivå under 2019 som föregående år.

