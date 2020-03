Pastillfabriken får miljoner i statligt riskkapital: "En milstolpe i företagets utveckling"

Som Gefle Dagblad skrivit tidigare är ambitionen att öka omsättningen från fyra till 20 miljoner kronor i år. För att få loss det kapital som krävs för satsningen har Pastillfabriken gjort en emission.

Nu står det klart att statliga riskkapitalbolaget Almi invest går in med två miljoner kronor och blir delägare.

Det finns stora möjligheten att lansera nya produkter åt nya målgrupper och Pastillfabrikens strategi gör det fullt möjligt att nå både den nordiska och europeiska marknaden, enligt Marie Andersson som är investment manager på Almi invest.

Kenneth Wallström bildade Pastillfabriken tillsammans med andra tidigare Cloetta-anställda i Gävle för sex år sedan. Tillverkningen av halstabletter sker i de gamla Läkerolkvarteren på Brynäs och nyligen lanserade företaget en ny produkt som riktar sig till en yngre målgrupp.

Förutom de två miljonerna från Almi invest har bolaget fått in ytterligare 2,5 miljoner kronor från privata riskkapitalister. Kenneth Wallström tror att kapitalet räcker för att öka omsättningen i den takt som företaget planerat.

Flera livsmedelsbutiker säljer redan Pastillfabrikens påsar med halstabletter – och fler är på gång.

– Vi har kommit in bra via Axfood. Från och med vecka 20 får vi tillgång till alla Willys-, Hemköp- och vissa Tempo-butiker. Tillsammans med Pressbyrån och Seven Eleven får vi då över 800 återförsäljare, säger Kenneth Wallström.

Tillverkning och marknadsföring måste nu utökas för att hålla jämna steg med den förväntade försäljningsökningen.

– Vår kalkyl bygger på en lansering i dagligvaruhandeln, och den rullar på även i dessa coronatider. Det känns fantastiskt roligt att vi har fått in kapital så att vi kan göra den här satsningen. Det handlar inte bara om pengar utan även om den kompetens som vi får tillgång till. Det är verkligen en milstolpe i företagets utveckling, säger Kenneth Wallström.