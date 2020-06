Pengaregn över fem skidklubbar i Gästrikland: "Jag tyckte de behövde pengarna redan nu"

Vasaloppet hann precis genomföras innan coronapandemin slog till och stoppade all idrott.

För fem av Gästriklands skidklubbar betyder det klirr i kassan.

Hofors AIF, Högbo GIF, Årsunda IF, Storviks IF och Järbo IF får nu dela på 50 000 kronor – som tack för insatsen under Vasaloppet.