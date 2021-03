Pensionär blev lottomiljonär: "Jag har säkert spelat samma rader i 20 år"

En av de spelade sjurättsraderna på Lotto 1 var inlämnad på Ica Supermarket i Örbyhus. Ägaren till miljonraden visade sig vara en pensionerad man boende i Tierps kommun. Skriver Svenska spel i ett pressmeddelande.

Svenska Spel Turs vinnarkommunikatör Liselotte Fondelius gratulerade vinnaren, som var helt ovetandes om sin miljonvinst.

Mannen berättade att han har stående rader under tio veckor, som sedan förnyas. Raderna har han spelat i minst 20 år och kostade 82 kronor per vecka. Då raderna inte var rättade togs spelkvittot fram under samtalet.

– Du förstår, det här är gamla rader. Jag har säkert spelat samma rader i 20 år, men det har bara duggat in lite småvinster. Men nu säger du att det kan vara något stort på gång, skrattade mannen.

När rättningen väl var gjord blev mannen väldigt tagen av beskedet.

– Det här är väldigt glädjande för en pensionär. Detta måste firas i kväll!

– Får se om jag kan sova i natt. Kanske kommer ligga och sjunga hela natten, avslutade mannen med ett hjärtligt skratt.