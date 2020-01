Per Runesson: dags att USA börjar betala för sina rasistiska ogärningar

På ett plakat utanför det exklusiva varuhuset KaDeWe i Berlin finns en lista med namn på tolv koncentrationsläger – en påminnelse. Och i en närbelägen kyrka ett plakat vid ingången som ber om förlåtelse för den tystnad och passivitet man visade under Hitlertiden. Ta som jämförelse staden Dallas i Texas. Där har man först helt nyligen avlägsnat en staty föreställande generalen Robert Lee till häst, en man som stred för slaveriets bevarande i USA.

Skillnaden är stor när det gäller att ta itu med det förgångnas ogärningar, påpekar en skribent i New York Review of Books (2019:17) som granskat nyutkomna böcker på detta tema. Tyskland har varit ett föredöme för de krafter i USA som velat göra upp med sin historia av ogärningar mot i första hand landets svarta befolkning.

Vad skulle då USA kunna göra? Man skulle kunna börja betala för historiska oförrätter som Västtyskland började göra till Israel under tidigt femtiotal. Man kunde bygga bostäder, förbättra skolorna, göra sådant som på sextiotalet gick under namnet ”war on poverty” men som inte genomfördes eftersom Vietnamkriget slukade så mycket kapital. Sådant skulle direkt gynna de svarta i landet.

Det finns vidare en mängd praktiska saker att fundera över, som vilka gator som skulle få nya namn, vilka statyer skulle forslas bort, vilka skolböcker skulle revideras och vilka minnesmärken avlägsnas? Skulle man inte längre prisa sydstatssoldater för deras ”tapperhet och mod”? Skribenten i NYR of Books menar lite uppgivet att amerikaner gillar berättelser om framgång och happy endings: ”vi vill inte höra talas om misslyckanden, slavtiden och de hundra åren därefter med segregation och orättvisor”.

Annat är det med tyskarna, de hade efter kriget inget val, pressade som de var av omvärlden. För dem är den ständiga kritiska granskningen också naturlig, den har djupa rötter i den tyska filosofin och poesin menar skribenten. Det vore välgörande med en liknande seriös vilja till debatt om skuld och ansvar i USA, blir en slutsats.

En person som intervjuas sammanfattar med orden ”vi beklagar det inträffade men vi känner ingen skuld”. Skribenten i NYR funderar över detta. Javisst bör vi säga nej till kravet på kollektiv skuld – alla var ju inte ens födda när den afroamerikanska pojken Emmett Till mördades 1955. Men skribenten är ändå inte alldeles säker, kanske går det inte att skilja de två aspekterna åt, nej kanske inte.

I Tyskland skulle man inte komma på tanken att låta minnesmärken över gamla nazister bara stå kvar efter kriget. Nej, som sagt, kan man i dag bli påmind om förekomsten av koncentrationslägren i ett varuhus. Annat i den amerikanska Södern. Där har minnesmärkena fått stå där till vår egen tid - i hundrafemtio år. Nu kan man ju tycka att alla fakta i målet är kända för dagens amerikaner efter alla teve-serier, böcker och filmer. Men, sammanfattar NYR, de flesta vita måste ändå påminnas om slaveriets elände och följder (sämre bostäder, sämre karriärmöjligheter, sämre livskvalitet) och om kampen för de svartas rättigheter som tog fart vid femtiotalets mitt och som pågår den dag som idag är.

Per Runesson

är en pensionerad kulturjournalist med förflutet inom radio. Uppväxt i Hälsingland. Skriver med vänsterperspektiv om samhälle och historia.