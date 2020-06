Per Runesson: det farligaste viruset är inte det du tror

”Med säkerhet det farligaste hot som vi känner till i dag” kan man läsa i New York Rev of Books som baserar sin text på en bok med titeln ”Sandworm: A new era of cyberwar and the hunt for Kremlin ́s most dangerous hackers”.

Cyberkrig alltså, hackare som arbetar för sig själva eller på uppdrag av fientliga stater. De tar sig in i datassystem med ett så kallat virus som infekterar datorerna. Därmed kan de under en tid styra dessa datorer, till exempel få dem att stänga ett vattenverk eller ett elverk.

Fenomenet är inte nytt. 2011 tog sig fientliga hackare in i servrar tillhörande ledande företag som JPMorgan, American Express och Wells Fargo och belägrade dessa under 144 dagar. Denna attack var ett svar på ett amerikanskt-israeliskt virusangrepp som förstörde nästan ett tusen centrifuger i Irans största anläggning för anrikning av uran. USA gör ju allt för att hindra Iran att frmställa kärnvapen, trots att det är svårt att påvisa att dessa centrifuger är avsedda just för sådant, uranet kan ju också användas för fredliga ändamål. Den här attacken var en varning till Iran. Om den inte givit önskat resultat, så hade man i beredskap ett vassare vapen, Nitro Zeus. Detta skulle ha kunnat stänga delar av det iranska elnätet och skapa död och lidande genom att sätta sjukhus, banker och transporter ur funktion.

En person på kontrollorganet Dragos i USA säger att dessa virusattacker är det enskilt största hotet mot mänskligheten i dag.

2017 lyckades ryska hackare ta sig in i datasystemen hos ett hundra amerikanska kraftstationer och Ryssland skulle nu i teorin kunna styra delar av det amerikanska elnätet via fjärrkontroll. En person på kontrollorganet Dragos i USA säger att dessa virusattacker är det enskilt största hotet mot mänskligheten i dag. Nord-Korea, Iran och Kina har också dessa tekniska möjligheter.

Och det kostar att skydda sig och att vara aktiv, USA lägger ut sju miljarder dollar årligen på dataskydd mot denna speciella fiende. Men USA vill inte bannlysa denna verksamhet. Nej, man vill givetvis vara med i spelet. Liksom det virus som angriper våra kroppar, äger även dataviruset den hemska egenskapen att kunna utvecklas över tid och bli vassare och än mer sammansatt. Det kan också laddas med nya funktioner och göras ännu farligare.

2007 drabbades Estland av en attack som stängde landets banker, media och offentliga verksamheter under tjugoett dygn. Ryssarna förnekade men ses som de skyldiga. Estland var en nybliven medlem av NATO, men därifrån kom inga hjälpåtgärder. Året därpå drabbades Georgien. Där samordnades för första gången en cyberattack med en militär rysk sådan. Hackarna, som var frilansare, försåg de ryska soldaterna med nödvändig information, de kontrollerade radiotrafiken i landet och kunde ge radiolyssnarna sin version av vad som pågick i landet. Några år senare, 2015, tog ryska hackare hand om ett Kiev-baserat tevebolag och övertog tevesändningarna i landet inför en stundande valkampanj. Tevetittarna och tevebolaget kunde ingenting göra. Man stängde också av flygplatsen och viss järnvägstrafik, folk blev strandsatta och fick svårt att få reda på vad som pågick.

Som den amerikanska Mueller-rapporten visade, kunde Rysslands militära myndighet tränga in i amerikanska datasystem under valkampanjen 2016 och påverka valet till Donald Trumps fördel, samt hacka, förvanska demokraternas officiella e-mail och sprida lögner på sociala media.

Nu meddelas att israeliska företag och myndigheter i mitten av maj utsattes för cyberattacker från internetservrar i Turkiet, Gaza och Marocko. Utan förvarning fick de israeliska tevetittarna se bilder på ett brinnande Tel Aviv samt flygfoton av ”det befriade Jerusalem”. Så kunde fientliga virus ställa till det under en kort stund. Detta var psykologisk krigföring, man får hoppas att det stannar därvid.

Per Runesson

är en pensionerad kulturjournalist med förflutet inom radio. Uppväxt i Hälsingland. Skriver med vänsterperspektiv om samhälle och historia.