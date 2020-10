Per Runesson: Facebooks strypgrepp på demokratin förutsågs redan 1968

I senaste New York Review of Books (2020:15) nagelfars Facebook under den talande rubriken ”Simulating Democracy”.

Trots att Mark Zuckerberg har lovat bättring fortsätter han att tillåta inslag som förfalskats av president Trumps gäng, där Joe Biden framställs som en ”dotard”, en senil person. Enligt vad man själv säger ska Facebook inte tillåta sådana tilltag men man gör undantag för politisk annonsering.

NYR beskriver den beryktade organisationen Cambridge Analytica, som från Facebook fick tillgång till uppgifter om femtio miljoner amerikaners privatliv och köpvanor. Dessa uppgifter användes 2016 för att förse allmänheten via sociala media med tusentals meddelanden, många falska. En analytiker berättar: ”vi bombarderade folk genom bloggar, webb-sidor, artiklar, annonser och vi höll på med detta tills vi hade fått dem att se på världen som vi ville, tills de röstade på vår kandidat”, givetvis Donald Trump.

Och nu är förstås sådana kampanjer på gång inför valet och kanske även efter. Antag, skriver NYR, att Trump förlorar och avgår den 20 januari. Då kommer han antagligen att fortsätta att attackera sin efterträdare och han kommer på så sätt att fortsätta underminera det demokratiska systemets legitimitet. Han kommer att slå sig ned i Trump International Hotel, en liten bit från Vita Huset och där på sitt kabelnät egga sin hårda kärna av hängivna och skapa kaos under åtskilliga år framåt. Inte minst gäller det inför valet 2024 som han givetvis vill vinna.

En intressant sak är att dessa möjligheter att manipulera förutsades redan 1968 i en essä med titeln Towards the Year 2018. Där menade skribenten att allt det som myndigheter (1968) förvarar i pärmar och arkiv, dvs i pappersform, om femtio år skulle komma att matas in i en dator. Exempel var folkbokföringsuppgifter, straffregister, säkerhetsanmärkningar, bankkonton och så vidare. Storbolagen skulle få tillgång till alla dessa data. Skulle de få rätt att att använda dem?

I dag kan vi besvara den frågan, skriver NYR. De stora aktörerna har rätt att lagra dessa fakta och de använder dem för att skapa fake-news, konspirationsfantasier och klickbeten, allt för att gynna marknadsförare och samvetslösa politiker.

Det normala är att media arbetar under vissa lagar och förordningar. Men i dag tillkommer ju de sociala medierna, där var och en kan sitta med en dator hemma och skicka ut sina budskap och då blir allt mera komplicerat. Politiker har inte kunnat skapa bättre ordning och de sociala mediernas ägare lobbar alla för att hindra dem att göra detta.

Per Runesson

är en pensionerad kulturjournalist med förflutet inom radio. Uppväxt i Hälsingland. Skriver med vänsterperspektiv om samhälle och historia.