Pernilla och Tony har en partylada på kroken: "Jag har älskat att bo här från dag ett"

De hade tittat på minst tio objekt när Pernillas pappa fick tips om att en kollega skulle sälja sitt hus i Forsby. Hon och Tony åkte dit och de föll pladask för läget. Nära stan med skogen inpå knuten och ett gammalt hus som de kunde renovera efter egen smak.

– Visst ligger det fint? Många vet inte att den här vägkroken finns, det är som en liten by på sidan om. Vi som bor här säger Kroken och den där byggnaden på gården kallar vi Partyladan!

Tony har kommit ut för att ta emot och pekar på en faluröd uthuslänga. Innanför dörren förvandlas ladan till en festlokal med långbord och kulörta lyktor. Kräftskiva varje sommar har blivit en tradition. Väggar och tak är dekorerade med skateboards och musikaffischer. Tony tävlar i skateboard varje år och har varit trummis i punkgruppen Slam. Han spelar fortfarande med Jennie Was.

– Backdropen med Slam på sydde jag själv, det är väl snart 40 år sedan. Man gjorde ju allting själv under punken, de här sydde jag också.

Han håller fram ett par skotskrutiga byxor med dragkedjor på.

I trädgården sträcker sig ett vildvuxet äppelträd högt mot skyn och på gräsmattan ligger stenbumlingar som ett blomformat berg. Stenpartiet var Pernillas idé. Hon får ny inspiration hela tiden.

– Det är perfekt att vara ihop med en snickare, ler hon.

Vi har gått in i boningshusets hall, en tillbyggnad med tvättstuga som de har gjort. Draperiet över dörren hänger i en björkgren med nävern kvar. Pallen ser ut som en stubbe och på väggen hänger fler skateboards, Tonys egen bredvid The Hives. Jag frågar Pernilla om hon åker och först skrattar hon.

– Jag har provat men är rädd för skador. Många bryter handleder därför vågar jag inte med mitt jobb. Jag har varit egen företagare som frisör sedan jag var 21. Min grej är att inreda och utveckla huset. Jag gillar också att fixa fester, säger hon.

Rakt in i köket står det kraftiga matbordet Bävern från Sweef av återbrukad asp. På stolarna av plåt ligger lurviga fårpälsar. Gardinerna från Designers Guild har mönster av batik. Mot mosaiken över köksbänken står ett par skärbrädor med vackert mönster i träet. Alla vitvaror är i rostfritt och snyggt placerade i måttanpassade fack i väggen. Tonys verk efter Pernillas idé. På andra sidan väggen finns kakelugnen. En riktig pjäs som de eldar i så fort det blir kallt. Den har lösa stenar som gnistskydd. Soffbordet har samma former som matbordet i alm, kuddar och matta är av återvunna petflaskor och TV-bänkens grå skiva av betong har Tony gjutit.

– När vi tog över var det falurött, ockragult och allmogegrönt överallt. Vi blev kära i läget och huset men inte i all färg, säger Pernilla.

I dag är "den röda tråden" vitt, grått och trä. En trappa upp ligger sovrummen. På vägen upp hänger foton på familjemedlemmar, från bröllopet och när Tony gör trick på brädan. Tapeten över dubbelsängen är som en svepande rökdimma. På varje sida hänger små kuber, också Tonys byggen efter Pernillas idé. I Tindras rum svävar en skir himmel i vit textil och på väggen hänger idolen Ariana Grande med samlingen parfymflaskor under.

– När hon sover drar hon ner tygerna. Det är mysigt och lugnande att stänga av lite med en sänghimmel, förklarar Pernilla.

Innan husköpet kröp Tony in och tittade under grunden. Då upptäckte han att bjälklaget var ruttet och fick börja med att riva och bygga nytt. Det blev nya golv, innerväggar, tak, kök, smygar, bänkar, allt utom badrummet. Efter tre och en halv månads renovering kunde de till sist flytta in.

– Det blev långa dagar. "Inte ett handtag till" sa jag när vi flyttade in, minns Tony.

De stortrivdes direkt och det första året tog de det lugnt.

– Kåken har fått växa fram. Det blev fasadrust och utbyggnad efter tio år, säger Tony.

Deras gemensamma äventyr började med en flirt på Wictoria. Han gav henne en komplimang och hon tänkte "vilken snygg karl". De pratade hela kvällen men det dröjde sju år innan de blev ihop. Efter det gick det fort. De förlovade sig och blev med barn inom ett år. De bestämde att de skulle hitta ett hus innan dottern började skolan och för femton år sedan fann de sitt drömhus.

Nästa projekt ska bli att renovera badrummet. Pernilla vill även måla uthuslängan svart och anlägga en pergola av gamla dörrar mot gaveln.

– Jag har älskat att bo här från dag ett, de kommer att få rulla ut mig, säger hon.

– Det är klockrent här, jag har kommit hem, säger Tony.

Pernilla Kilgren och Tony Jansson

Familj: Dottern Tindra 20 år och katten Busan

Bor: I Forsby

Gör: Han är snickare hos Kossan och Kalven, hon är delägare och frisör på Sotlugg och Linlugg i Gävle

Intressen: Musik, resa, renovera huset, han spelar trummor i Slam, Jennie Was och tävlar i skateboard, har varit proffs i USA, hon gillar att fixa fester, när Tony fyllde 50 var temat "Punk, skate och grunge" och Slam återförenades för första gången sedan det begav sig

Huset: Byggt 1924, är 100 kvadrat efter utbyggnaden, samt uthuslängan Partyladan

Stil: Klassiskt med personliga detaljer i vitt, grått och svart med inslag av trä, foton och skateboards