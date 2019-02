Detta händer i dag 15/2: Ulf Ivar Nilssons utställning pågår fortfarande i Sandviken

GÄVLE

Arrangemang

Barnrytmik. Sjung, dansa och ramsa med Karin Zackrisson. För små barn och deras föräldrar, ingen föranmälan krävs. Andersberg bibliotek kl. 10.00.

Kaffe med boktips! Fyra fredagar under våren gästspelar bibliotekarier från övriga närbibliotek och tipsar om sina läsfavoriter. Begränsat antal platser, föranmäl dig till: valbobibliotek@gavle.se Fredagar kl. 11 på Valbo bibliotek.

Musikkryss med Lars Eldebrandt som ser gitarren som en god vän. Med arrangör: Gävle Demensförening. Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 kl. 13:30.

After school i Hemlingbybacken är varje fredag 16.00-21.00. Ta med dig kompisarna och häng i Hemlingbybacken. Under dessa kvällar kan du som ungdom (8-20 år) köpa ett endagskort för 30 kronor mellan klockan 16.00-18.00. I samband med After School finns det speciella erbjudanden på fika/mellanmål i Hemlingbystugan.

Hemlingbybacken. Här finns lekfulla utmaningar för både stora och små i backens snowpark och barnområde. OBS! Snowparken är inte öppen för tillfället. Måndag-fredag: 16.00-21.00. Lördag & Söndag: 10.00-16.00.

Varje fredag kommer Anna-Karin och läser en ny saga. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen, Andersberg kl 10:00.

Fredagsmys på Sätra bibliotek. Varje fredagseftermiddag hittar vi på något roligt fredagsmys, t.ex. tv-spel, pyssel, film eller brädspel. För barn efter skolan, från 6 år. Kl 14-15:30.

Fredagsmys på Andersbergs bibliotek. Varje fredag gör vi något extra; det kan vara pyssel, brädspel eller tävling. Kom in och kika! Andersbergs bibliotek kl 14-15.30.

Sagostund på familjecentralen i Sätra. Varje fredag kommer Gun och läser en spännande bok. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen, Sätra kl 10:00.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Werkstoff. David Lingvall visar måleri & collage, pågår till 23/2 på Kulturkiosken, Timmermansg 4, Gävle. Kl 15 - 19.

På Galleri Brynästorget visas utställningen ’Bonader - tankar i text & tyg’, som en del i redovisningen av ett integrationsprojekt på Kulturum. Utställningen pågår till 17/2. Öppet mån - fre 10-16, sön 13-15.

Utställning med pamfletter med texter från författaren Lasse Jansson liv genom barn och ungdomars perspektiv. Utställningsdatum: 9 februari - 13 mars. Gallerimittskeppet, Kulturhuset Gävle, Hamiltongatan 1. Öppettider: Mån – Fre 11.00 – 19.00, Lör – Sön 12:00 – 17:00.

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen, ställer ut Viktor Olsson ”Ur fantasi och verklighet”, akryl på canvas, fram till 1 mars 2019. Galleriet är öppet alla dagar kl 11.00-14.00.

Klotterklungan 4life - en utställning om en kvinno/separatistisk graffiti/gatukonstgrupp i Gävle. 25 jan - 17 feb (ons 12 – 18, tors – sön 12 – 16) Kulturhuset Gävle vån 2, Hamiltongatan 1. Fri entré.

Fotoutställning Gävle hamn. Syftet är att öka medvetenhet om Gävle som hamnstad och dess vikt både ekonomiskt och som stor arbetsgivare. Låter det knastertorrt? Utställningen är både kort, rolig och informativ. Gävle stadsbibliotek. 4 februari - 17 februari.

”Skogens biologiska mångfald”. Alternativboden Lyktan Berggrenska gården, Gävle. Utställningen pågår 14 januari-28 februari. Mån-fre kl 11-18, Lör kl 11-14.

Skapande som livlina. Många människor lider idag av psykisk ohälsa. Ett av Hjärnkolls viktigaste uppdrag är att belysa och informera om detta. Bakom utställningen står föreningen Hjärnkoll Gävleborg. Utställningen visas 23 jan – 17 feb. Länsmuseet Gävleborg, Studion.

BERGBY

Arrangemang

Röda Korset bjuder in till musikcafé på Träffpunkten kl. 13.30. Roger Andersson underhåller. Lotteri och fika.

SANDVIKEN

Arrangemang

Fantasifabriken. Upplev och skapa berättelser med ord, bild, musik och rörelser. För barn 3-5 år tillsammans med vuxen. Kl 10-12 Trampolin /Kulturcentrum Sandviken. Fri entré.

Utställning

Fotografi 2019 biennal - en jurybedömd utställning med fotografer födda och/eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-15.

Bild och form. Kulturskolans bild- och formgrupper visar delar av läsårets produktion. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 10-18.

Vi och dom - Ulf Ivar Nilsson, satirteckning. Fri entré! Torget, Kulturcentrum. Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.Kl 10-18.

Galleri LarsPalm, Fredriksgatan 35, Sandviken. Rebecca Lindsmyr - In Carnation. Måleri kl.12-16.

HOFORS

Arrangemang

Bio – Domaren. Film för daglediga Kl. 14:00. Pris: 100 kr inkl. fika i paus. Åldersgräns: Från 7 år.

SKUTSKÄR/

ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Fredagsträffen. Alla är välkomna till en stunds gemenskap för att träffas och prata. Varje fredag diskuteras olika ämnen. Kl. 13-15 Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Färg - utställning. Måleri, glas och keramik i sprudlande färg. En blandning av tekniker utifrån Eva Friskmans experimentlusta, motiv med människor och natur. Eva är konstnär sedan 35 år med ateljé i Furuvik. Utställningen pågår 29 januari – 16 februari biblioteket i Skutskär kl 9 - 16.