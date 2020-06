Peter Anderssons bestämda åsikt om svenska tränare: "Orubblig med den tanken"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #55, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

De senaste 20 åren har antalet svenska spelare i NHL stadigt ökat. Säsongen 99/00 fanns 46 svenska spelare i NHL, och 20 år senare är det totalt 93 spelare med svenskt pass i ligan.

Men svenska tränare är desto mer ovanligt.

Genom åren har Ulf Dahlén och Ulf Samuelsson stått i båsen som assisterande tränare. Jeremy Colliton tog visserligen klivet från Mora via AHL för att sedan hamna i Chicago Blackhawks, men kommer också ursprungligen från Kanada. Det allra senaste tillskottet är Tomas Mitell, som förra året utsågs till assisterande åt just nämnde Colliton i Blackhawks.

Och Peter Andersson tycker att det är dags för de svenska tränarna att på allvar få göra entré på den nordamerikanska scenen.

– Jag är hundra procent övertygad att om en eller flera tränare fick chansen att ta med sig sin stab och åka över till USA eller Kanada och vara ansvariga för ett NHL-lag, kan jag garantera att de skulle klara det bättre än många andra tränare som är där idag, det är jag helt övertygad om. Där är jag orubblig med den tanken, jag har sett så mycket och följt så mycket och vet att det är inte alltid klockrent där borta. Jag tror till och med att svenska tränarna skulle göra braksuccé.

Bildar du den uppfattningen efter dina år i Rangers och Florida och kanske från din son Rasmus som är i Calgary, om svenska tränare kontra nordamerikanska?

– Hela den resan från 1992 till idag så har jag träffat, följt, fått varit där själv plus att jag känner mycket folk som är där, och att jag har en son som är där. Så det är många saker som går att baka in i varför jag tycker det och varför jag säger det. Men jag är övertygad om att svenska tränare skulle vara bra. Just det här med kommunikationen med spelare, den individuella feedbacken, de sakerna är obefintliga i en del lag.

Det senaste året har historier rullats ut om tränare som genom sitt ledarskap satt sina spelare i skräck och jobbat efter metoder där de brutit ned spelarna. Bland exemplen finns Mike Babcock och Bill Peters, som under säsongen fick lämna sina uppdrag efter att deras förnedring gentemot spelare uppdagats.

Fler dinosaurier där borta, kan man säga så?

– Du får kalla dem vad du vill, men jag tror svenska tränare skulle bli väldigt omtyckta. Det viktigaste det handlar om är ju hockeybitarna och de är svenska tränare enormt duktiga på. Så jag hoppas verkligen att någon förr eller senare får chansen att åka över.

Tror du att det under din aktiva tränarkarriär kommer finnas en svensk huvudtränare i NHL?

– Ja, det tror jag faktiskt. Inom fem år är någon där, det är jag övertygad om.

Trots att det är så traditionstungt med nordamerikanska tränare på de där bänkarna?

– Ja, men jag tror att det börjar bli små, små förändringar, de börjar få upp ögon och öron över själva ledarskapet och hur man ska behandla spelare, utveckla dem, ta hand om dem. Även om de har mycket pengar där borta kan du inte bara ösa iväg det heller, utan måste vara nog med hur du spenderar pengarna.

