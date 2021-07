Peter Gustavsson: Glöm inte bort Gävleborna i kampen för batterifabriken

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) kunde häromdagen berätta att Northvolt och Volvo Cars ställt frågan om Gävle vill delta i anbudsprocessen om en ny fabrik. Den uppges kunna få 3 000 anställda, och kringtjänster inräknat skulle det totala antalet nya jobb i regionen kunna bli femsiffrigt.

Kommunen lyfter fram det goda geografiska läget nära Stockholm och internationella flygplatser, den expansiva hamnen och tillgången till fossilfri el som viktiga konkurrensfördelar för Gävle.

När Sveriges dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inbjöds att medverka på prestigefyllda World Economic Forum i Davos 2013 fällde han de bevingade orden "Vi brukade ha människor i industrin, men de har i princip försvunnit" (We used to have people in the industry, but they are basically gone).

Men då som nu anställer svensk tillverkningsindustri drygt en halv miljon människor, och utgör en ryggrad i vår ekonomi. Och när nu den gröna omställningen äntligen börjar ta fart ger det förutsättningar för många nya industrijobb.

När olja, gas och kol fasas ut blir den svenska vattenkraften en ännu viktigare naturresurs. Elöverskottet har också varit ett viktigt motiv bakom flera storskaliga industrietableringar i Sverige på senare år, såsom Northvolts första fabrik i Skellefteå.

Om uppgifterna stämmer kan Northvolts möjliga etablering motsvara halva Sandvik räknat i antalet arbetstillfällen. Därför finns det goda skäl för Gävle kommun att kämpa för att få hit batterifabriken.

Men även om såväl vattenkraften som den vindkraft som nu byggs ut i snabb takt är förnyelsebara energikällor, så är tillgången inte ändlös. Bara omställningen till fossilfri stålproduktion väntas ta tio procent av Sveriges elproduktion i anspråk.

Mot den bakgrunden framstår det som märkligt att datahallar sedan 2017 är särskilt gynnade i skattelagstiftningen, till en årlig nota för statskassan om hundratals miljoner kronor. Detta trots att Microsofts kommande anläggningar i Gästrikland kan sluka lika mycket el som hela Gävle och att forskare oroar sig för bristen på incitament för att hushålla med användningen av streamade data.

På Arbetsförmedlingen i Luleå, där Facebook gjort sin svenska etablering, menar man att man ska ha realistiska förväntningar på hur många jobb de nya serverhallarna ger. Microsoft blir inte något nytt Sandvik, utan snarare som ett nytt Ikeavaruhus.

Men det här är en helt annan sak. Om uppgifterna stämmer kan Northvolts möjliga etablering motsvara halva Sandvik räknat i antalet arbetstillfällen. Därför finns det goda skäl för Gävle kommun att kämpa för att få hit batterifabriken.

Som exemplet med Synsams tilltänkta etablering i Ockelbo visar, finns det möjliga fallgropar på vägen. Experter på förvaltningsrätt varnar för att snabba beslutsprocesser riskerar leda till att man rundar regelverk. Frestelsen är stor för kommuner att gynna enskilda företag på otillbörliga sätt när de försöker bjuda över varandra för att vinna en etablering.

Inte minst är det viktigt att tidigt involvera medborgarna på ett tidigt stadium. Den som följer debatten kring vindkraftsutbyggnaden i Galmsjömyran i Sandvikens kommun kan se hur en bristande dialog kan skapa motstånd – också hos personer som egentligen vill ställa om energiproduktionen. Dialogen kan bidra till att lösa ut målkonflikter och hitta lösningar som alla involverade kan leva med.

Sverige industrialiseras på nytt, och Gästrikland har goda förutsättningar att vara en motor i omställningen. Men tappa inte bort medborgarna på vägen.