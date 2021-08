Peter Gustavsson: Pride, stadsfester och SSU-kongress – Snart dansar vi på gatorna igen

Varje år brukar en halv miljon människor delta i eller se på Prideparaden i Stockholm. Huvudstaden kokar över av kärlek i vad som ofta brukar vara en braskande final på högsommarvädret.

Restriktionerna kan ha räddat tiotusentals liv i Sverige. Men de har också lett till att paraden inte kunde äga rum i fjol. Så inte heller i år.

Inte heller Gävle Pride kommer att kunna genomföra paraden som vanligt. Där får man bara träffas i mindre grupper och hålla avstånd, eller följa paraden digitalt.

På senare år har Prideparaderna utvecklats från att vara en demonstration för de närmast sörjande, till verkliga folkfester av karnevalskaraktär.

Sverige är inte något stort karnevalsland – bland annat därför att den medeltida karnevalstraditionen upphörde i samband med reformationen. Men lokala folkfester som Knutmasso i Gimo levde kvar. På 1800-talet uppstod såväl festligheterna i studentstäderna på sista april som arbetarrörelsens mobilisering dagen därpå. Och på 1900-talet kom stadsfesterna.

Samma form av gemensam glädje finns i idrottens stora tävlingar och supporterkulturer, i körsång och musikkonserter, i religiösa och profana föreningars större samlingar. Vi möts och förenas i att göra något tillsammans.

Emma Goldman sägs ha sagt att "If I can't dance to it, it isn't my revolution", och Göran Greider menar att stillasittande föder borgerliga tankar. Man avskärmar sig och träffar inte andra, degar ihop kroppsligt och själsligt.

Under det gångna året har vi alla avskärmat oss och degat ihop. Av solidaritet, därför att mötena mellan människor inneburit risker för liv och hälsa. Men vi har pratat för lite om vad isoleringen betyder för förutsättningarna för engagemang och samhällsförändring.

"Men man kan ju mötas på nätet", invänder du. Och visst är det ett viktigt substitut när det fysiska mötet inte är möjligt.

Men alla som genomlidit möte efter möte på Zoom eller Teams eller något annat inser nog formens begränsningar. Utmärkt när man ska dra ihop människor på stora geografiska avstånd för snabba avstämningar. Men uselt för relationsbyggande, gruppkänsla och motivation.

Men det är inte samma sak att sjunga Internationalen med en handfull kamrater framför en skärm, som i en stor kongressal med hundratals unga socialdemokrater som tar i från tårna.

Under den gångna helgens digitala kongress för Socialdemokraternas ungdomsförbund deltog ombuden på avstånd. Man lyckades göra allt det man brukar göra på en SSU-kongress, inklusive kongressfest och starka känslor när avgående förbundsstyrelseledamöter tackar för sina år i organisationen.

Men det är inte samma sak att sjunga Internationalen med en handfull kamrater framför en skärm, som i en stor kongressal med hundratals unga socialdemokrater som tar i från tårna. Och isoleringen minskar förutsättningarna att bearbeta vad som händer – såväl för de 114 ombud som röstade på den ordförandekandidat som vann som för de 112 som röstade för den som förlorade.

Den nyvalda SSU-ordföranden Lisa Nåbo är snart färdigutbildad polis, men det var inte vid kriminalpolitiken hon stannade upp i sitt linjetal. I stället fokuserade hon på att forskare varnar för oåterkallerliga klimateffekter och har beskrivit vår närmaste framtid som "ett avgörande årtionde för mänsklighetens framtid på jorden".

Uppgifterna för henne och Diyar Cicek i den nyvalda ledningen är nu att genomdriva kongressbesluten – samtidigt som de bygger upp det förtroende i hela organisationen som är förutsättningen för ett starkt ungdomsförbund.

För människor är gruppvarelser, och vi behöver varandra. Vi är inte gjorda för lång tids isolering, ensamheten är till och med fysiskt skadlig för oss.

Det är inte en slump att det begrepp som kanske mest av allt förknippas med uppbyggandet av den svenska demokratin – folkrörelse – handlar just om rörelse. När vi förflyttar oss tillsammans och känner kollektivets styrka, ger det inspiration att göra världen bättre.

Kampen mellan viruset och vaccinerna pågår alltjämt, och det är viktigt att vara försiktig. Men när det blir möjligt, så behöver vi återförenas.

Och återigen göra gatorna till platser för mänskliga möten, för kärlek och glädje. Se varandra i ögonen, känna hur vi hör samman.

Däri ligger vaccinet mot rädslan och hatet.