Polisen avvisade hemlös från Gävle Energis värmeutblås – bedömer att stängslet är lagligt

Den hemlöse mannen har under flera veckors tid sökt värme under ett varmluftsutblås på Gävle Energis pumpstation för fjärrvärme på Brynäs. Sedan ett par dagar ska ett fastbultat stängsel hålla honom och andra i samma situation borta. Men det har inte stoppat honom från att ta sig in.

Polisen har tidigare kallat stängslet för olagligt, med hänvisning till att Gävle Energi inte sökt tillstånd för att sätta upp det på vad de definierat som allmän plats.

Men nu har polisen accepterat att kommunjurist Dan Ageborns tolkning av lagen är rätt. Och att energibolaget har rätt att stängsla in en yta maximalt fyra meter från husfasaden. Detta eftersom ytan kan definieras som "andra landområden och utrymmen inomhus" snarare än allmän plats inom detaljplanelagt område.

– Förutsättningen är att det är skyltat med "obehöriga äga ej tillträde". Bryter någon mot det är det olaga intrång, säger Mikael Hedström, polisens presstalesperson.

Därför kunde alltså en polispatrull på måndagsförmiddagen uppmana den hemlöse mannen att lämna platsen. Han packade ihop sina tillhörigheter och traskade iväg.

– Det här är samma förutsättningar som när man uppehåller sig i en trappuppgång där man inte bor. Vi genomför en avvisning, säger polisen Mattias.

Eftersom mannen inte gör något motstånd händer inte mer än så. Han får gå därifrån.