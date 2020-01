Polisen om den senaste tidens bilstölder: "Ser inget mönster"

I torsdags morse blev en Storviksbo rånad på sin Audi. Bara timmar senare gick någon in i Pierre Bromans villa i Sandviken och tog nycklarna till hans bil, också det en Audi, med en V8-motor. Han vaknade av motorljudet när biltjuven eller biltjuvarna drog iväg med en rivstart precis utanför sovrumsväggen.

För två veckor sedan bröt sig någon eller några in på bilfirman Viköperdinbil.se i Gävle en söndagsmorgon och larmet gick. Polisen kom dit men kunde inte se om något hade tagits. Det de inte visste var att nyckelskåpet var borta, och när polisen dragit därifrån igen gick tjuven eller tjuvarna in och tog en lastbil och körde sönder garageporten. Sedan hoppade de in i en BMW X5, värderad till runt en halv miljon kronor, och körde därifrån. Bilen hittades senare i Hagsätra i Stockholm.

Och för bara några dagar sedan stals en Audi prissatt till 290 000 kronor och en Porsche prissatt till 90 000 kronor från Gävleborgs biloutlet, också genom att några kommit över nycklarna och sedan fått upp garagedörren och kört därifrån.

Också Lenas trafikskola och Bilmetro i Sandviken har under hösten blivit av med bilar på liknande sätt. Tjuvarna har först lagt beslag på nycklarna, därefter snott bilarna.

Polisen ser ändå ingen anledning att koppla de här bilstölderna till varandra.

– Vi ser inget mönster, nej, säger polisens presstalesperson Mikael Hedström.

– Det här är separata händelser, och det finns flera aktörer på marknaden som kan begå de här stölderna.

Tre av bilarna har hittats efteråt. En återfanns som sagt i Hagsätra, och Porschen och Audin från Gävleborgs biloutlet hittades senare i Sätra.

Mikael Hedström säger att han ser två möjligheter till vad tjuvarna ska ha bilarna till.

– Antingen vill de ha dem till att leka med, eller så vill de använda dem till allvarligare brott.

Det har att göra med att det har blivit svårare att tjuvkoppla. Det är mer datoriserat nu och så vidare. Och det är också därför man vill råna bilar med nycklar numera.

Han fortsätter:

– Men om man ska ha dem till allvarligare brott så ser man till att de försvinner ett tag först. Man ställer dem i ett förråd eller liknande. Inte på en parkeringsplats i Sätra.

Han säger att bilstölder generellt går upp litegrann under skollov, men "annars har ju bilstölder gått ner något".

Enligt Hedström finns det inga pågående utredningar som handlar om de bilstölder som gjorts nu.

– Om man hittar bilen och dessutom kan säkra spår i form av DNA eller liknande så skickas det i väg på analys och det tar en tid. Men om det har gjorts i de här fallen kan jag inte svara på nu.

– Får man ett resultat då tar man upp förundersökningarna igen, men så länge inte det händer så är de nedlagda.