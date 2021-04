Polisen om stölderna av katalysatorer: "Transporteras ut från Sverige"

Katalysatorstölderna ökade lavinartat under förar året. Från inte ens hundra stölder under 2019 begicks över 3 000 under 2020.

Läs mer: Han fick katalysatorn stulen – precis utanför sovrummet

Vi tog kontakt med polisen för att se hur de ser på den uppkomna situationen. Till slut fick vi skriftligt svar från Inga-lill Fransson, som arbetar med brottssamordning på polisen nationella operativa avdelning, Noa.

Hur ser polisen på stölderna?

"Polismyndigheten ser allvarligt på alla brott, då brott i sig skapar en otrygghet för medborgarna, oavsett brottskategori. Många av fordonsägarna som har varit utsatta för stöld av katalysator/partikelfilter har utsatts för stöld flera gånger än en. Skadekostnaderna är höga vilket i slutändan drabbar fordonsägarna."

Läs även: Explosionsartad spridning av katalysatorstölder – ökat 2 000 procent i länet

Varför ser vi en sådan ökning just nu?

"Det har blivit en lukrativ marknad med anledning av att innehållet i katalysatorns monolit innehåller ädelmetaller, antingen platina, palladium eller rodium. Priserna för ädelmetaller har skjutit i höjden under senaste året, vilket kan vara en stor anledning till att katalysatorer/partikelfilter blivit attraktiva stöldobjekt."

Vilka är det som begår brotten?

"Brotten begås av både personer som är boende/skrivna i Sverige och också av personer som reser in från andra länder för att begå brott."

Vad händer med de stulna katalysatorerna?

"Med största säkerhet transporteras de ut från Sverige för att utvinna ädelmetallen."

Hur arbetar polisen mot den här nya brottsligheten?

"Bland annat genom att informera, kartläggning av brotten, samarbete över polisregionerna samt samarbete med externa samverkanspartners som larmtjänst, försäkringsbolag med flera."