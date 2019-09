Premiär för Matmagasinet på Gävle strand – därför har öppningen av kända krögarens nya satsning dragit ut på tiden

Sedan en längre tid har skylten varit på plats och många boende och verksamma på Gävle strand har undrat när den utlovade take away-butiken ska öppna. I söndags 15 september var det så dags med en smygöppning och under måndagen skarpt läge. Fastigheten på Norr, där Alex Salehs huvudrestaurang Libanesen på hörnet ligger har genomgått en omfattande renovering under det senaste året. Det är också - den främsta orsaken till att öppnandet av Matmagasinet Gävle har dröjt, menar han.

– Annars hade jag nog öppnat Matmagasinet Gävle för fem-sex månader sedan, säger Alex Saleh.

Gävle strand växer konstant med en rad byggprojekt vilket Alex Saleh också räknat på.

– Trafikverket har frågat min förvaltare på Gavlegårdarna flera gånger när jag ska öppna till exempel. Maten är också tänkt för dels familjer som bor i närheten men även arbetare som jobbar här.

Förutom salladsbordet finns en rad lasagner, gratänger, grytor och pajer. Det mesta i genren husmanskost men också några libanesiska alternativ så som en lammgryta. Samtliga rätter lagas på Libanesen på hörnet och skickas sedan till Matmagasinet i "bleck". Det enda som Alex Saleh lagar själv på Matmagasinet är bröd, wienerbröd och bullar.

Framöver kommer nya rätter som kalops, pannbiffar, köttbullar och även smörgåsar att finnas tillgängliga . Det kan också eventuellt bli så att salladsbordet utökas med annat än grönt. Lite som salladsbufféerna ser ut inne på livsmedelsbutiker alltså.

Hemkörning finns och framöver kan det bli anslutning till tjänster som Wolt. Matmagasinet Gävle har öppet alla dagar i veckan och förutom Alex Saleh kommer en till jobba där initialt.