Premiär för teaterföreställning om Pinocchio i Myre – regissören: "Ett tag tänkte vi att vi inte skulle kunna spela den över huvud taget"

"De flesta tänker nog Disney när de hör namnet Pinocchio. Men från början är den skriven som en följetong i en italiensk tidskrift under åren 1881 till 1883. Varje avsnitt är ett eget äventyr, så den samlade boken är jättetjock. Pinocchio är med om otroligt mycket och träffar många intressanta figurer. Det är en spännade historia att arbeta med på det sättet.

Jag och Anna Andersson gick igång på de fina illustrationerna i Wahlströms klassikerutgåva av Pinocchio och jag började genast tänka scenografi, det var nog en stor anledning till varför vi valde att göra just Pinocchio. Vi började prata om det under hösten och läste och diskuterade och tänkte mycket under vintern. Sedan skrev vi ett manus.

Ursprungsberättelsen handlar om en liten pojke som lockas av tanken på att man ska ha kul hela tiden. Men han är med om en utvecklingsresa som handlar om att bli människa. Man måste ju göra många små, och några stora misstag för att kunna bli det. Och man blir inte människa bara ur sig själv heller, utan man blir det i mötet med andra människor.

Moral är en sak vi haft många diskussioner om när vi försökte närma oss den här texten. Ett tag tänkte vi att vi inte skulle kunna spela den över huvud taget. Den är skriven utifrån en moralsyn som rådde på 1800-talet och den är så starkt dömande! Om det finns en sensmoral är det att man ska lyda auktoriteter. Man ska gå i skolan, inte stjäla, man ska sköta sig och så vidare. Men vi började tänka på hur vi tänker på frågor om rätt och fel i dag, och försökt hitta hur det går till när man får en egen känsla för moral.

Det är inte en småbarnsuppsättning utan den fungerar bra för stora barn och vuxna. Vi har en rehabverksamhet med människor som har byggt scenografi hela vintern. Vi är fem skådespelare, alla med olika bakgrund och inriktningar. Anna Andersson spelar Pinocchio och tre av de andra skådespelarna spelar jättemånga olika roller. Jag har en liten roll som syrsa, men har koncentrerat mig mer på regiarbetet."

Berättat för: Stefan Westrin

"Pinocchios äventyr" spelas på Myre Teater nära Storvik vid sju tillfällen till och med 11/8. Premiär söndag 28/7.