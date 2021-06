Prisade bolaget Treddy grundades i Gävle: "Idén förde oss samman"

Bland färgglada kontorsrum och korridorer arbetar Emil Svensson och Jacob Lundberg. Killarna samarbetar med Movexum i Gävle som även är deras huvudkontor, där också flera andra inkubationsföretag sitter och säljer in sina idéer.

– Vi har dock inte varit här så mycket, utan vi har mest kört på distans. Ibland har vi varit hemma hos varandra och ibland har vi suttit på varsitt håll, säger Emil Svensson.

Emil Svensson kommer från Ljusdal från början och flyttade till Gävle för studierna. Även Jacob Lundberg flyttade till Gävle från Sälen för att studera, men kommer ursprungligen från Trollhättan.

Killarna träffades under insparkstiden på Högskolan i Gävle, där de fortfarande studerar det sista året på magisterprogrammet i företagsekonomi. Bland annat så har de skrivit examensarbete ihop.

– Men det var idén till projektet som förde oss samman, säger Jacob Lundberg.

Idén uppkom år 2019 och sedan dess har fokus legat på att forma idén, verifieringsarbete och att få ut tjänsten på marknaden. Men snart går bolaget in i ett nytt skede då de under 15 månader ska arbeta med att utveckla tjänsten och fokusera på att inkludera målgrupper som annars skulle ha det svårt, att också använda tjänsten. Det är alltså under den här kommande tiden som projektet kommer att färdigställas.

– Det ska bli skönt att ta teorin till praktik nu, säger Jacob Lundberg.

– Vi är riktigt spända inför framtiden då vi ska lansera tjänsten snart, fyller Emil Svensson i.

Det märks att killarna är målmedvetna och entusiastiska kring Treddy. Dessutom arbetar de för att projektet ska uppnå framförallt tre av FN:s globala mål. Nämligen inkluderande samhällen, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringar. Detta är också något de kommer att fokusera mer på inom de kommande 15 månaderna och som pengastödet kommer användas till.

Med Treddy kan man få spårbar frakt, BankID-verifiering för användarna samt fraktsedlar och köpekontrakt. Det kommer avvärja större oro vid köp då parterna inte känner till varandra.

– Vi har många mål, det främsta är att detta blir en fulltidstjänst och att vi kan hjälpa till med säkerheten för alla som handlar begagnat, säger Emil Svensson och Jacob Lundberg håller med.

