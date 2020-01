Prova på salsa, Hiphopfestival, Sagostund - Det händer fredag 31 januari

GÄVLE

Arrangemang

Club Bailamore bjuder in till dans kl 19:00-23:30! Prova på Salsa kl 19.00-19.45, ingen förkunskap krävs. Prova på Bachata 19.45-20.30, ingen förkunskap krävs. Socialdans 20.30-23.30. Musikhuset, Sjömanskyrkan i Gävle (övervåningen). Entré 50 kr.

Kl 13.00 Träffpunkt för seniorer Kaplansgatan 10. Underhållning med Brazil!

Lyriska Sällskapet ger den färgsprakande och fartfyllda musikalen La Cage aux Folles med Lars-Åke Babsan Wilhelmsson och folkkäre Hans Josefsson i huvudrollerna. Dessutom medverkar övriga musikalartister, dansare och stor kör. Stora Gasklockan kl 19.00.

Sagostund med Gun på Sätra Familjecentral. Varje fredag kommer Gun från Sätra bibliotek och läser en spännande bok. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen i Sätra kl. 10.

Öppna förskolan på Gävle Konstcentrum. Vi träffas och leker, skapar och sjunger i vår mysiga ateljé. kl 9-11.30, Drop in.

Kl. 11:00-15:00 Fridays for future. Vi sitter utanför Mariakyrkans nedre ingången, mot bäcken. Till stöd för klimatet.

Utförsäljning av gallrade böcker. Vi har rensat i hyllorna och säljer utgallrade böcker och tidskrifter. Du kan betala med kort, Swish och kontanter (vi blir kontantfria fr.o.m. 1/2 ). Välkommen att fynda! Sätra bibliotek.

Gretas Gamlingar hälsar alla välkomna till Rådhustorget fredagar mellan kl 16 och 17. Vid dåligt väder rekommenderas varma kläder.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-16.

Utställning

Gävle Konstgrafiker (åtta medlemmar) visar utställningen ’Grafiska Former’ på Galleri Brynästorget, Brynäs Centrum. Guidad visning kl 13. Utställningen pågår tom. 9/2 och har öppet månd-fred. 10-16, lörd-sönd 12-15.

Fotoutställning Mitt Svalbard av Kerstin Larsson. Kulturhuset i Gävle, Hamiltongatan 1, 11/1 - 12/2. Öppettider: Mån-Tors 10:00-19:00, Fre 10:00-23:00, Lör 11:30-23:00, Sön 11:00-18:00.

Seywan Saedian- En avslutning, en ny början – Efter branden. En fotoutställning i Rågången på Gävle Konstcentrum Utställningen pågår tom 9.2.20. Rågången har öppet tis-sön 12-16.

Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. Syftet är att skapa en diskussion om frågorna som rör fristad: yttrandefrihet, demokrati och konstnärers möjlighet att skapa fritt. Fristadsmobilen är ett initiativ av den lokala poeten och konstnären Liselotte Fluhr i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Valbo bibliotek.

Månadens konstnär: Aneta Blom. Aneta är en självlärd bildkonstnär som främst skapar verk i alkoholbläck och mixed media. Till vardags arbetar hon som pedagog i rörlig bild, videokonst, animationer och collage på Kulturskolan i Gävle. Under januari ställer hon ut verk från sin ateljé på Valbo bibliotek.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

13.00-16.00 Oldies FM, Roffes Retro med Roffe Bergh.

HAMRÅNGEBYGDEN

Utställning

”Kolla Hamrångebygden” mixat axplock.Utställning med bilder och presentationer av vad Hamrångebygden erbjuder. Bergby Krog, i Bergby. Tid till 31 januari. Öppettider: Se Bergby krogs webbplats.

Fotografi Porträtt. Utställning med bilder och presentationer producerade av elever från BergbyCentralskola. Träffpunkten Bergby Tid t o m 31 januari. Öppettider: vardagar 9-15 undantag kan förekomma.

”KollaHamrångebygden” Andra axplocket. Utställning med bilder och presentationer av vad Hamrångebygden erbjuder. Fyren Norrsundet. Tid tillsvidare. Öppettider:Se Fyrens webbplats.

SANDVIKEN

Arrangemang

Livsrum ”Polska till tango – och allt däremellan”. Med The New Orchestra. Ledare Anna Jonshult. The New Orchestra är en ung orkester från Kulturskolan Sandviken med en gränsöverskridande repertoar från folkmusik via pop till klassiska orkesterstycken. Med en besättning bestående av stråkar, blåsare, slagverk och piano samt nya arrangemang skrivna direkt för orkestern bjud TNO på ett fräscht sound med en fot i traditionen och den andra i framtiden. Högbo kyrka 16.00.

Fantasifabriken. Berättande och skapande för barn 3-5 år med vuxen. Vi stämplar in kl.10 med en gemensam aktivitet. Litteraturhuset Trampolin kl 10-12.

Utställning

Galleri Lars Palm. Konstnärerna Jenny Käll & Moa Gustafsson Söndergaard visar en gemensam installation med namnet ”En kaffefläck på en duk blir till en ö i stilla havet” i galleriet. Kl 12-16.

Teckning 2020 biennal. Jurybedömd teckningsbiennal med tecknare födda eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Samarr: Galleri K. Kl 12-15.

Sagor från Kurdistan - Runak Resulpur. Barnboksillustrationer och animationer. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 10-18.

Reality Check. En utställning där ungdomars egna berättelser och vittnesmål av rasism står i centrum. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 10-18.

LasseMaja och deckarhistorien. Möt vår tids kanske mest kända deckarpar, Lasse och Maja, i en klurig och lekfull utställning för hela familjen. I utställningen, som bygger på Martin Widmark och Helena Willis böcker om LasseMajas detektivbyrå, får vi följa med på deckaruppdrag och även lära känna andra barnboksdetektiver. Pågår 13 januari-2 februari. Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket kl. 10-18.

HOFORS

Utställning

Jonas Lundin, akvareller, Gävle. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 18/1 – 7/2. Övriga öppettider: månd, tisd, onsd, fred kl. 10-18.

STORVIK

Utställning

Frusna ögonblick. Utställare Lena Engström. 13/1 tom 31/1 på Storviks bibliotek. Öppet kl 10-15.

ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Hiphopfestival. Frida Scar & Adam Lindgren. Gåvan- Mitt i Österfärnebo, 16.30-21. Fri Entré. Graffittiworkshop, Pizza till alla, Lamour Records - Årets Ekipage Gävle Pride, Open mic, DJ Lollo. Arr: Ung i Nedre Dalälven

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Fredagsträffen. Alla är välkomna till en stunds gemenskap för att träffas och prata. Varje fredag diskuteras olika ämnen. Kl 13-15 Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Vår konst. En del av Älvkarleby kommuns offentliga konst visas. Biblioteket i Skutskär kl. 10-16.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: Tisdag, torsdag, fredag 11–17. Onsdag 11–20. Lördag, söndag 12–16. Södra Strandgatan 20 Gävle. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Gefle brinner. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. 5 oktober 2019 - 8 mars 2020.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel. Öppet alla dagar. Utställningen pågår till den 4 april.