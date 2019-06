Punkpionjärerna The Vibrators inför Rack N Roll: "Gävlegiggen var galna"

Cavern Club i London september 1976. Den första punkfestivalen i världshistorien anordnas. Alla var där, Sex Pistols, The Clash, The Damned, Siouxsie & The Banshees, The Buzzcocks, Subway Sect och The Vibrators.

Spola framåt till 1984 på Borgarskolan i Gävle i rockklubben Yang och Yings regi. The Vibrators var första utländska band att spela där. Under ett senare besök något år senare intog de Yang och Yin, stället som drevs av medlemmarna kring Gävlebandet Slam och då hade ordnat en permanent lokal på Södra sKansligatan. The Vibrators lirade dessutom på Kungen i Sandviken under mitten av 80-talet.

Mer Gävlekuriosa kring gruppen är att sångaren Knox blev ihop med Lena Larsson från Gävlebandet Scandal Beauties i samband med sitt besök här 1984. De bodde ihop några år i London. På "Vi lever"-samlingen finns bonusspåret "I Can" med de två inspelat i Knox kök i London.

Vi når John "Eddie" Edwards, enda originalmedlem i gruppen i dag 68 år gammal, då han är hemma i Essex, England efter en Sydamerika-vända. Nu väntar ett antal Sverigedatum där Gävle nås 29 juli.

– Visst minns jag Gävle. Jag har för mig att vi spelade med Sator Codex där. Gävlegiggen var alla väldigt galna och trevliga så vitt jag minns. Jag ser fram emot att komma tillbaka, säger Eddie Edwards och levererar de svenska fraser han kan: "en öl tack", "tack så mycket" och "varsågod".

I år har The Vibrators spelat i Tyskland, Tjeckien och Storbritannien. Efter Sverige väntar USA, Storbritannien, Finland och Frankrike.

– I Sydamerika är publiken yngre än i Europa. De är snarare i 20-40-årsåldern medan Europa kan vara allt från 16-60. Det ska bli intressant att se hur underlaget är i Gävle.

Det är lite oklart om detta blir sista The Vibrators-turnén. De har varit aktiva mer eller mindre konstant sedan 70-talet, vilket gör dem rätt unika.

– Vi får se hur det blir. Jag tar en dag i taget. Men jag blir ju äldre.

Trummandet är i alla intakt.

– Förhoppningsvis har jag utvecklats sedan starten av bandet. Speciellt under det tidiga 80-talet övade jag mycket. Nu övar jag inte mycket alls, men jag tycker att jag fortfarande har entusiasmen i mitt spel. Och jag har lärt mig tekniker för att spara energi.

Det har varit något av en nostalgi-boom de senaste åren, inte minst inom punk. Många klassiska band har återförenats. The Vibrators spelade på 40-årsjubiléet av punken som genre 2016 i London. Och de har turnerat på senare tid med pionjärgäng som The Stranglers och The Damned.

– Sen får man ju konstatera att många av de gamla punkmusikerna är döda. Häromsistens dog Pete Shelley från Buzzcocks. Jag blir förhoppningsvis inte den nästa.

Vibrators beskrivs som ett band som stack ut under den första brittiska punkvågen. Dels i att de inte ville anta en destruktiv livsstil och utstickande klädstil som de andra banden. Men också i hur de lät då de kom från pubrockhållet. Eddie Edwards lyssnar inte mycket på punk hemma mellan turnéerna.

– Nej, det får jag så mycket av ändå från alla band vi turnerar med. När jag kommer hem vill jag hellre höra Jimi Hendrix, The Faces eller The Who. Jag är mycket inne på 50-60-talsrock, Miles Davies, reggae - helst på vinyl. Men jag är inte någon samlare som bryr mig om pressar, jag har skivorna för att lyssna på dem. Streaming håller jag inte på med. Spotify rånar bara artister på intäkter.

Eftersom det är så mycket om Brexit hit och Boris Johnson dit passar vi även på att fråga om det.

– Problemet är att alla hade och har sin egen tolkning av vad Brexit innebär. Theresa May gjorde sitt bästa, men det gick ju sådär. Folk skrattar väl åt oss ute i världen nu och detta lär väl bli löst först när jag är över hundra år. Thatcher sa någon gång att frågan om Brexit är för svår för att ta ställning till i en folkomröstning och det ligger något i det. Det hade varit så mycket enklare om 90 procent röstade för eller emot. Fast, vad vet jag, jag är för gammal för att bry mig, säger Eddie Edwards och låter meddela att han inte tänker avslöja hur han röstade i Brexit-omröstningen 2016.